|
Özgün

AK Parti’nin yerel seçim manifestosu 8 başlıktan oluşuyor: Beyannamenin içeriğinde şehirlerin kültürleri tek tek ele alınıyor

AK Parti bir yandan 2024 yerel seçimleri için adaylarını belirlerken diğer yandan da seçim manifestosuna son şeklini veriyor. AK Parti’nin yerel seçim manifestosu 8 başlıktan oluşacak. Beyannamede şehirlerin kültürleri ele alınacak. Her ilin kimliğine özgü kavramlar ön plana çıkarılacak. Mahalle kültürünün önemine vurgu yapılacak. Peki AK Parti yerel seçimlerde ne vaadediyor, neler yapacak, seçim beyannamesinde hangi vaatler var? İşte AK Parti’nin yerel seçim manifestosunun içeriğine ilişkin detayları.

10:29 - 11/01/2024 Perşembe
Yeni Şafak
AK Parti'de yerel seçim menifesto heyecanı yaşanıyor.
AK Parti'de yerel seçim menifesto heyecanı yaşanıyor.

AK Parti 31 Mart 2024 yerel seçimleri için seçim manifestosunu açıklanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri Aday Tanıtım Toplantısı'nda, partisinin seçim manifestosunu açıklayacak. AK Parti'nin son şeklini verdiği yerel seçim manifestosunun detayları ortaya çıktı. Manifesto 8 başlıktan oluşuyor. Kültür ve ekonomi başta olmak üzere her alanda hayat kalitesini yükseltecek yaklaşım ve projeler dikkat çekiyor. Peki AK Parti'nin yerel seçim vaatleri neler? AK Parti’nin yerel seçim manifestosunda neler var? İşte detaylar.

AK PARTİ'NİN SEÇİM MANİFESTOSUNDA NELER OLACAK?

AK Parti'de, yerel seçimlere yönelik kampanya çalışmaları kapsamında seçim beyannamesine son şekli veriliyor. Beyannamenin yüzde 80'i aşkın kısmı bitti. Beyannamenin giriş kısmında yaklaşık 20 sayfalık bölümünde AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çizdiği genel persepektif vizyonda yer alacak. Ayrıca beyanname 8 başlıktan oluşacak.

Bu başlıklar: " Yerel Yönetimler Vizyonu, Güvenli ve Dirençli Şehirler, Katılımcı Belediyecilik, Kültürel Belediyecilik, Sosyal Belediyecilik, Çevre Dostu Belediyecilik, Hizmet Belediyeciliği ve Şehir Ekonomisi."

Beyannamede şehirlerin kültürleri ele alınacak. Her ilin kimliğine özgü kavramlar ön plana çıkarılacak. Mahalle kültürünün önemine vurgu yapılacak.

AK PARTİ’NİN YEREL SEÇİM VAATLERİ NELER?

AK Parti belediyeciliğini bir üst düzey aşamaya çıkarmak için içeriğinde birçok vaat yer alacak. Şehirler gayrimenkul odaklı zenginleşme aracı olmaktan çıkartılacak, insanın kültürel ve ekonomik üretkenliğinden kaynaklanan katma değerle güçlenen mekânlar haline getirilecek.

Hazırlanacak planlar uzun vadeli olacak. Şehirler için kültür ve ekonomi başta olmak üzere her alanda hayat kalitesini yükseltecek yaklaşımlar geliştirilecek. Depreme karşı dirençli şehir vurgusunun yanı sıra yatay mimariye dikkat çekilecek.

#AK Parti
#AK Parti yerel seçim manifestosu
#Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
1 gün önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
İkinci el araç alacaklara kritik uyarı: Dipten fiyat veriyorlar aciliyeti yoksa sakın bunu yapmayın!