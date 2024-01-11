AK Parti 31 Mart 2024 yerel seçimleri için seçim manifestosunu açıklanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri Aday Tanıtım Toplantısı'nda, partisinin seçim manifestosunu açıklayacak. AK Parti'nin son şeklini verdiği yerel seçim manifestosunun detayları ortaya çıktı. Manifesto 8 başlıktan oluşuyor. Kültür ve ekonomi başta olmak üzere her alanda hayat kalitesini yükseltecek yaklaşım ve projeler dikkat çekiyor. Peki AK Parti'nin yerel seçim vaatleri neler? AK Parti’nin yerel seçim manifestosunda neler var? İşte detaylar.

AK PARTİ'NİN SEÇİM MANİFESTOSUNDA NELER OLACAK?

AK Parti'de, yerel seçimlere yönelik kampanya çalışmaları kapsamında seçim beyannamesine son şekli veriliyor. Beyannamenin yüzde 80'i aşkın kısmı bitti. Beyannamenin giriş kısmında yaklaşık 20 sayfalık bölümünde AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çizdiği genel persepektif vizyonda yer alacak. Ayrıca beyanname 8 başlıktan oluşacak.

Bu başlıklar: " Yerel Yönetimler Vizyonu, Güvenli ve Dirençli Şehirler, Katılımcı Belediyecilik, Kültürel Belediyecilik, Sosyal Belediyecilik, Çevre Dostu Belediyecilik, Hizmet Belediyeciliği ve Şehir Ekonomisi."

Beyannamede şehirlerin kültürleri ele alınacak. Her ilin kimliğine özgü kavramlar ön plana çıkarılacak. Mahalle kültürünün önemine vurgu yapılacak.

AK PARTİ’NİN YEREL SEÇİM VAATLERİ NELER?

AK Parti belediyeciliğini bir üst düzey aşamaya çıkarmak için içeriğinde birçok vaat yer alacak. Şehirler gayrimenkul odaklı zenginleşme aracı olmaktan çıkartılacak, insanın kültürel ve ekonomik üretkenliğinden kaynaklanan katma değerle güçlenen mekânlar haline getirilecek.