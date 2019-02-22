Akıllı alışverişte DeFacto indirim kodunun avantajları nelerdir?

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DeFacto kupon kodu ile alışverişler ucuzluyor

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DeFacto indirim kuponu nasıl kullanılır?

DeFacto indirim kuponu kullanmanız için yapmanız gerekenler son derece basit. "Kodu Aç" butonuna tıkladıktan sonra karşınıza çıkan kodu kopyalayın. Aynı anda otomatik olarak yan sekmede defacto.com.tr sitesi açılacaktır. Alışverişinizi tamamlamadan önce sepet aşamasında sağ kısımda "İndirim kodunuzu giriniz" yazan yere tıkladığınızda, indirim kodunuzu girmeniz için bir kutucuk ya da alan açılacak. Oraya AleRabat’ın sitesinden kopyaladığınız DeFacto indirim kodunu yapıştın ve "Ekle" butonuna tıkladıktan sonra toplam tutara yansıyan indirimi görüp sevin. Böylece indirimli ve hesaplı alışverişinizi tamamlamış olacaksınız.



