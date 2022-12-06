Özgün Aksaray, Niğde, Çankırı TOKİ arsa kuraları ne zaman çekilecek?
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Aksaray, Niğde, Çankırı TOKİ arsa kuraları ne zaman çekilecek?

Aksaray, Niğde, Çankırı arsa kura tarihleri bu illerdeki vatandaşların gündeminde. Aksaray ve Çankırı TOKİ konut kuraları 8 Aralık’ta Niğde kura çekilişleri ise 9 Aralık’ta yapılacak. Konut projeli arsalara başvuranlar ise arsa kura sonuç sorgulaması yapmaya devam ediyor. Peki Aksaray, Niğde, Çankırı TOKİ arsa sonuçları ne zaman açıklanacak? TOKİ Aksaray, Niğde, Çankırı arsa kura çekiliş sonuçları nereden nasıl öğrenilecek? İşte detaylar.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Aksaray, Niğde, Çankırı TOKİ Arsa Kura Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak? Aksaray, Niğde, Çankırı TOKİ müstakil, hisseli arsa Sonuç Sorgulama Ekranı, İsim Listesi
Aksaray, Niğde, Çankırı arsa kura sonuçları

TOKİ arsa fiyatları, müstakil parseller için 192 bin 500 lira, hisseli parsellerin ödemesi 112 bin 500 liradan başlıyor. Müstakil parseller 192 bin 500 liradan başlayan fiyatlar, 1604 liradan başlayan taksitler ve 10 yıla varan vadelerle TOKİ'nin faizsiz ödeme modeliyle vatandaşlarımıza satılacak. Hisseli parsellerin ödemesi 112 bin 500 liradan ve taksitleri de 937 liradan başlayacak şekilde belirlendi. Peki Aksaray, Niğde, Çankırı TOKİ arsa kura çekilişleri ne zaman yapılacak? TOKİ Aksaray, Niğde, Çankırı arsa kura tarihleri açıklandı mı? İşte detaylar.

Aksaray, Niğde, Çankırı TOKİ arsa kura sonuları ne zaman açıklanacak?

TOKİ kura çekilişi ilk olarak Doğu Anadolu Bölgesinde yer alan 12 ilde tamamlandı. TOKİ Sosyal Konut Projesi'nde üçüncü etap kura çekimleri yapılıyor. Karaman, Bartın, Karabük TOKİ arsa kura çekiliş tarihleri ise henüz açıklanmadı. Konuyla ilgili açıklama yapıldığında haberimizde yer vereceğiz.

Aksaray, Niğde, Çankırı TOKİ arsa kura çekiliş sonuçları nasıl öğrenilir?

TOKİ kura çekimi hakkında konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Murat Kurum, "Kuralarımız noter huzurunda, şeffaf bir şekilde ve canlı yayın olarak TOKİ’mizin resmi sosyal medya hesaplarından takip edilebilecek." dedi. TOKİ Aksaray, Niğde, Çankırı kura çekilişleri canlı yayını kurumun resmi sosyal medya hesapları üzerinden izlenebiliyor. Bu hesaplara Twitter ve Facebook üzerinden erişebilir ya da aşağıdaki bağlantı üzerinden canlı olarak izleyebilirsiniz.

TOKİ KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ

Aksaray, Niğde, Çankırı TOKİ arsa kuraları nasıl çekilecek?

Kura noter huzurunda TOKİ denetiminde çekilecek. Başvuru sahipleri arasında "Hak Sahibi Belirleme Kurası", noter huzurunda, TOKİ yetkilileri denetiminde çekilecek. Kura yeri ve programı TOKİ'nin internet sayfasında açıklanacak. Kurada, hak sahibi olamayanlar başvuru bedellerini, kura çekiliş tarihinden itibaren 5 iş günü sonrasında başvuru yapılan bankanın yetkili şubeleri ve ATM'lerinden geri alabilecek.

Aksaray TOKİ arsa yerleri

Merkez, Ağaçören, Eskil, Gülağaç, Güzelyurt, Ortaköy, Sarıyahşi, Sultanhanı

Niğde TOKİ arsa yerleri

Merkez, Altunhisar, Bor, Çamardı, Çiftlik, Ulukışla,

Çankırı TOKİ arsa yerleri

Merkez,Atkaracalar, Bayramören, Çerkeş, Eldivan, Ilgaz, Kızılırmak, Korgun, Kurşunlu, Orta, Şabanözü, Yapraklı

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