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Alanyaspor- İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig'in 4'üncü haftasında Alanyaspor, İstanbulspor'la karşı karşıya gelecek. Kritik mücadelenin yayın saati, hakemi ve ilk 11'i gibi ayrıntılar merak kazandı. Peki, Alanyaspor İstanbulspor maçı ne zamani saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Alanyaspor İstanbulspor maçı ilk 11 belli oldu mu? İşte detaylar...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Alanyaspor- İstanbulspor CANLI İZLE: Alanyaspor İstanbulspor maçı kaç kaç, maçın skoru, ilk 11
Alanyaspor İstanbulspor maçı

Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Corendon Alanyaspor ile İstanbulspor bugün Alanya'da kozlarını paylaşacak. Alanyaspor İstanbulspor maçının ayrıntıları haberimizde.

ALANYASPOR İSTANBULSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Alanyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 4'üncü haftasında İstanbulspor'u konuk edecek. Zorlu karşılaşma Kırbıyık Holding Stadyumu'nda oynanacak. Heyecan dolu mücadelede Mustafa Kürşad Filiz düdük çalacak. Alanyaspor - İstanbulspor müsabakası 21.45'te başlayacak.

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MUHTEMEL İLK 11'LER

Alanyaspor: Runarsson, Pereira, Mevlija, Furkan, Balkovec, Fer, Efkan, Candeias, Lusamba, Tayfur, Wilson Eduardo

İstanbulspor: Jensen, Okan, Mehmet, Duhan, Muammer, Melih, Oğuzhan, Ali, Ebert, Topalli, İbrahim



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