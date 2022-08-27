Alanyaspor- İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? Spor Toto Süper Lig'in 4'üncü haftasında Alanyaspor, İstanbulspor'la karşı karşıya gelecek. Kritik mücadelenin yayın saati, hakemi ve ilk 11'i gibi ayrıntılar merak kazandı. Peki, Alanyaspor İstanbulspor maçı ne zamani saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Alanyaspor İstanbulspor maçı ilk 11 belli oldu mu? İşte detaylar...

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