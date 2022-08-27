Alanyaspor- İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Corendon Alanyaspor ile İstanbulspor bugün Alanya'da kozlarını paylaşacak. Alanyaspor İstanbulspor maçının ayrıntıları haberimizde.
ALANYASPOR İSTANBULSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Alanyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 4'üncü haftasında İstanbulspor'u konuk edecek. Zorlu karşılaşma Kırbıyık Holding Stadyumu'nda oynanacak. Heyecan dolu mücadelede Mustafa Kürşad Filiz düdük çalacak. Alanyaspor - İstanbulspor müsabakası 21.45'te başlayacak.
MUHTEMEL İLK 11'LER
Alanyaspor: Runarsson, Pereira, Mevlija, Furkan, Balkovec, Fer, Efkan, Candeias, Lusamba, Tayfur, Wilson Eduardo
İstanbulspor: Jensen, Okan, Mehmet, Duhan, Muammer, Melih, Oğuzhan, Ali, Ebert, Topalli, İbrahim