Özgün Alparslan Büyük Selçuklu 1 Bölüm Özet
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Alparslan: Büyük Selçuklu 1. Bölüm Özet

Sultan Alparslan'ın Anadolu'nun kapısını Türklere açtığı 1048-1071 yılları arasındaki kutlu yolculuğunun anlatıldığı dizi, her pazartesi saat 20.00'de TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşacak. Haberimizden Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinin 1. Bölümü'nün tamamını izleyebilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Alparslan: Büyük Selçuklu 1. Bölüm Özet
Alparslan: Büyük Selçuklu dizisi 1.Bölümünden

Sultan Alparslan'ın Anadolu'nun kapısını Türklere açtığı 1048-1071 yılları arasındaki kutlu yolculuğunun anlatıldığı dizi, her pazartesi saat 20.00'de TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

Barış Arduç, Fahriye Evcen ve Mehmet Özgür gibi başarılı isimlerin rol aldığı Alparslan: Büyük Selçuklu aksiyon dolu savaş sahneleriyle geceye damgasını vurdu.

Dün akşam ilk bölümü ekrana gelen dizinin tamamını haberimizden izleyebilirsiniz.

Alparslan: Büyük Selçuklu 1.Bölüm

Alparslan: Büyük Selçuklu 1.Bölüm

Selçuklu Sultanı Tuğrul Bey, veliahtını tayin edeceği gün, Bizanslıların Türkmenleri kılıçtan geçirdiği haberini alır. Anadolu’ya sefer emri verir. Sefere giden Selçuklu Meliklerine gizemli suikastçılar saldırır. Saldırının izleri Alparslan’ı (Barış Arduç) hiç ummadığı bir yere götürür.

Alparslan suikastçıların peşindeyken, Bizans zulmünden kaçan Türkmen kızı Akça’nın hayatını kurtarır. Bu, Alparslan (Barış Arduç) ve Akça (Fahriye Evcen) arasındaki destansı aşkın ilk kıvılcımı olur. Ancak Alparslan, Akça’nın güzelliğinin ardında sakladığı sırlardan habersizdir. Bizans İmparatoru, Türkmenlerle olan sorunların çözülmesi için General Dukas ve Yüzbaşı Romen Diyojen’i Ani’ye gönderir. Ancak Ani Tekfuru Kekavmenos’un oğlu Yannis’in yaptığı hata, Sultan Tuğrul’un savaş kararı almasına yol açar. Çocukken gördüğü düşlerde kendisine kutlu fetihler müjdelenen Alparslan, Selçuklu ordusuyla birlikte Pasinler’de Bizans’la karşı karşıya gelir. Pasinler, Alparslan’a Anadolu’nun kapılarını Türklere açmak için çıktığı kutlu yolda ilk adım olacaktır.

Alparslan: Büyük Selçuklu ilk bölümüyle izleyiciden tam not aldı
FOTOĞRAF 20
Title
Yönetmen koltuğunda Sedat İnci'nin oturduğu 'Alparslan: Büyük Selçuklu' dizisinin oyuncu kadrosunda ise, ayrıca, Sarp Levendoğlu, Korel Cezayirli, Gizem Karaca, Erdinç Gülener, Mim Kemal Öke, Olcay Kavuzlu, Rabia Soytürk, Esila Umut, Hakan Şahin, Ayşegül Ünsal, Toprak Sergen, Ogeday Girişken, Metehan Şahiner, Esra Kızıldoğan ve Onur Ayçelik yer alıyor.<br>
Title
Sultan Alparslan'ın Anadolu'nun kapısını Türklere açtığı 1048-1071 yılları arasındaki kutlu yolculuğunun anlatıldığı dizi, her pazartesi saat 20.00'de TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşacak.<br>
Title
Barış Arduç ve Fahriye Evcen'in başrollerinde bir araya geldiği, 'Alparslan: Büyük Selçuklu ilk bölümüyle bu akşam TRT 1'de ekran yolcuğuna başladı. Sultan Alparslan'ın Anadolu'yu fetih sürecinin anlatıldığı dizi, izleyiciden tam not aldı.
Title
Title
1. Bölümde neler oldu?<br><br>Selçuklu Sultanı Tuğrul Bey, veliahtını tayin edeceği gün, Bizanslıların Türkmenleri kılıçtan geçirdiği haberini alır. Anadolu'ya sefer emri verir. Sefere giden Selçuklu Meliklerine gizemli suikastçılar saldırır. Saldırının izleri Alparslan'ı (Barış Arduç) hiç ummadığı bir yere götürür.
Title
Alparslan suikastçıların peşindeyken, Bizans zulmünden kaçan Türkmen kızı Akça'nın hayatını kurtarır.<br>
Title
Bu, Alparslan (Barış Arduç) ve Akça (Fahriye Evcen) arasındaki destansı aşkın ilk kıvılcımı olur. Ancak Alparslan, Akça'nın güzelliğinin ardında sakladığı sırlardan habersizdir.<br>
Title
<br>Bizans İmparatoru, Türkmenlerle olan sorunların çözülmesi için General Dukas ve Yüzbaşı Romen Diyojen'i Ani'ye gönderir. Ancak Ani Tekfuru Kekavmenos'un oğlu Yannis'in yaptığı hata, Sultan Tuğrul'un savaş kararı almasına yol açar.
Title
Çocukken gördüğü düşlerde kendisine kutlu fetihler müjdelenen Alparslan, Selçuklu ordusuyla birlikte Pasinler'de Bizans'la karşı karşıya gelir. Pasinler, Alparslan'a Anadolu'nun kapılarını Türklere açmak için çıktığı kutlu yolda ilk adım olacaktır.<br>
Title
Title
Title
Barış Arduç<br>ALPARSLAN
Title
Fahriye Evcen<br>AKÇA HATUN
Title
Mehmet Özgür<br>NİZAMÜLMÜLK
Title
Yurdaer Okur<br>TUĞRUL BOZAN
Title
Erdinç Gülener<br>ÇAĞRI BEY
Title
Yurdaer Okur<br>TUĞRUL BOZAN<br>
Title
Barış Bağcı<br>TUĞRUL BEY
Title
Gizem Karaca<br>EVDOKYA
Title
Sarp Levendoğlu<br>ROMEN DİYOJEN<br>
Alparslan: Büyük Selçuklu ilk bölümüyle izleyiciden tam not aldı
Barış Arduç, Fahriye Evcen ve Mehmet Özgür gibi başarılı isimlerin rol aldığı Alparslan: Büyük Selçuklu aksiyon dolu savaş sahneleriyle geceye damgasını vurdu.

Alparslan: Büyük Selçuklu

Yönetmen koltuğunda Sedat İnci'nin oturduğu 'Alparslan: Büyük Selçuklu' dizisinin oyuncu kadrosunda ise, ayrıca, Sarp Levendoğlu, Korel Cezayirli, Gizem Karaca, Erdinç Gülener, Mim Kemal Öke, Olcay Kavuzlu, Rabia Soytürk, Esila Umut, Hakan Şahin, Ayşegül Ünsal, Toprak Sergen, Ogeday Girişken, Metehan Şahiner, Esra Kızıldoğan ve Onur Ayçelik yer alıyor.

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