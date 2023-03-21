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Alparslan Büyük Selçuklu 49. Bölüm Fragmanı

TRT 1 ekranlarının sevilen dizilerinden Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölümüyle dün akşam izleyici karşısına çıktı. Her Pazartesi akşamı saat 20.00’de yayınlanan dizinin 48. bölümünde Alparslan, Seferiyeleri vahşilerin ellerinden kurtarmış, Leon’un baskınını da geri püskürterek Leon’u esir etmişti. Kaybettiği Vaspurakan’ı geri almak için harekete geçen Alparslan, Süleyman’ın Grigor’u ziyareti sırasında içeri girmiş ama bir şekilde obadan kaçmayı başaran Leon tarafından derdest edilmişti. Alparslan şimdi ne yapacak? Alparslan Büyük Selçuklu son bölümü tek parça full izlemek ve 49. bölüm fragmanı için haberimize göz atabilirsiniz.

09:23 . 21/03/2023 Salı
Yeni Şafak
Alparslan Büyük Selçuklu 48. Bölüm

Alparslan Büyük Selçuklu 48. Bölüm

TRT 1’in sevilen dizilerinden Alparslan Büyük Selçuklu’nun 48. bölümü dün akşam yayınlandı. Dizinin 48. bölümünü izlemek ve 49. bölüm fragmanına haberimizden ulaşabilirsiniz.

ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU 48. BÖLÜM ÖZETİ

Alparslan, Seferiyeleri vahşilerin ellerinden kurtarmış, Leon’un baskınını da geri püskürterek Leon’u esir etmişti. Kaybettiği Vaspurakan’ı geri almak için harekete geçen Alparslan, Süleyman’ın Grigor’u ziyareti sırasında içeri girmiş ama bir şekilde obadan kaçmayı başaran Leon tarafından derdest edilmişti. Alparslan şimdi ne yapacak? Leon’dan kurtulup kaçabilecek mi, yoksa yine Vaspurakan’ı almak için canla başla vuruşacak mı? Leon, Alparslan’a bir şey yapabilecek mi? Orada olan Süleyman ve Grigor’un bu durum karşısında tepkisi ne olacak?

Amidülmülk, Kutalmış’a karşı büyük bir hile kurmuş, onu kalede sıkıştırmıştı. Esir alınan Kutalmış ve Rasul Tegin için yolun sonu mu? Yoksa bu tuzaktan da mı kurtulup taht yürüyüşlerine devam mı edecekler? Amidülmülk’ün oyunu bu kez Kutalmış’ı alt etmeye yetecek mi?

Seferiye’nin ani kayboluşu ve akabinde baygın bulunmasıyla kısa süre yaşanılan korku, gerçeğin ortaya çıkmasıyla sevince dönecek ve müjdeli haberin verilmesi için Alparslan beklenecek.

ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU 48. BÖLÜM TEK PARÇA FULL

Alparslan Büyük Selçuklu 48. bölümü tek parça full izlemek için

ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU 49. BÖLÜM FRAGMANI




#Alparslan Büyük Selçuklu
#TRT 1
#Leon
#Grigor
#Vaspukaran
2 saat önce
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