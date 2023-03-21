Alparslan, Seferiyeleri vahşilerin ellerinden kurtarmış, Leon’un baskınını da geri püskürterek Leon’u esir etmişti. Kaybettiği Vaspurakan’ı geri almak için harekete geçen Alparslan, Süleyman’ın Grigor’u ziyareti sırasında içeri girmiş ama bir şekilde obadan kaçmayı başaran Leon tarafından derdest edilmişti. Alparslan şimdi ne yapacak? Leon’dan kurtulup kaçabilecek mi, yoksa yine Vaspurakan’ı almak için canla başla vuruşacak mı? Leon, Alparslan’a bir şey yapabilecek mi? Orada olan Süleyman ve Grigor’un bu durum karşısında tepkisi ne olacak?