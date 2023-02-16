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250 bin sosyal konut kura çekilişlerine ilişkin TOKİ’den açıklama geldi

Asrın felaketi olarak kabul edilen Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan'da meydana gelen iki yıkıcı depremin ardından hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı 36 bin 187 bulurken, 105 bin 505 vatandaşımız ise depremde yaralandı. TOKİ 250 bin sosyal konut kuraları etaplar halinde çekilmeye devam ediliyordu. En son TOKİ kuraları Afyonkarahisar’da 3 bin 125 konut için 7-8 Şubat’ta çekilecekti. Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı konut projesi olarak nitelendirilen TOKİ kuraları Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından ertelendi. Peki TOKİ kura çekilişleri ne zaman başlayacak?

17:29 . 16/02/2023 Perşembe
Yeni Şafak
TOKİ kuraları ne zaman çekilecek?

TOKİ kuraları ne zaman çekilecek?

TOKİ İstanbul kura çekimi tarihleri, tarihin en büyük sosyal konut hamlesi 'İlk Evim İlk İş Yerim' başvurusunda bulunanların gündeminde yer alıyor. Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki yıkıcı depremin nedeniyle İzmir, Afyonkarahisar, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ TOKİ kura çekilişleri yapılmadı. Peki TOKİ kuraları ertelendi mi, ne zaman yapılacak?

TOKİ kuraları ertelendi mi?

Türkiye depremler ile sarsılırken 6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş merkezli yaşanan iki büyük depremin ardından 7 Şubat Salı günü itibarıyla yapılacak olan İzmir ve Afyonkarahisar kura çekilişleri deprem sebebiyle ertelendi. TOKİ, 'İlk Evim İlk İş Yerim' projesi kapsamında 2+1 ve 3+1 konut hak sahibi belirleme kuralarına ara verdi

TOKİ kura çekiliş tarihi

Ertelenen TOKİ kuraları yeniden ne zaman başlayacak?

Mart 2023 tarihine kadar bitmesi beklenen TOKİ kuralarına deprem nedeniyle ara verildi. Başvuru sahipleri ''TOKİ kuraları ertelendi mi, ne zaman yapılacak?" sorularının yanıtları aranırken konuyla ilgili açıklama yapıldı. 7 Şubat Salı günü gerçekleştirilecek olan İzmir ve Afyonkarahisar ile kura çekilişleri ile Edirne ile Kırklareli illerinde yapılacak çekilişlerin deprem sebebiyle ertelendiği açıklandı.

Kahramanmaraş depreminin ardından TOKİ'den şu açıklama geldi: "250 Bin Sosyal Konut Kampanyası Kapsamında Hak Sahibi Belirleme Kura Töreni Yaşanan Doğal Afet Sebebiyle İleri Tarihe Ertelenmiştir. Kura Tarihi ve Saati İdaremizce Belirlenerek Web Sayfasında Yayınlanacaktır." Kura çekilişlerinin yapılacağı yeni tarih ise henüz belli olmadı.

TOKİ arsa kura çekimi canlı izle: Müstakil ve müşterek TOKİ arsa kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı
TOKİ arsa kura çekimi canlı izle: Müstakil ve müşterek TOKİ arsa kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi kapsamında konutta başvurular tamamlandı ve konutların kura çekimi de başladı. 10 Ekim’de başlayan arsa başvuruları ise 15 Kasım'da tamamlandı. Arsa fiyatları, müstakil parseller için 192 bin 500 lira, hisseli parsellerin ödemesi 112 bin 500 liradan başlıyor. Toplamda 1 milyon konut arsası satılacak. TOKİ arsa kura çekilişleri Bitlis, Bilecik, Kırıkkale, Bayburt ve Yozgat ile başladı. Müstakil ve müşterek arsa kuraları etaplar haline açıklanan takvime göre çekilecek. Ankara TOKİ arsa kuraları 6 Şubat'ta çekilmesi planlanıyordu. Ankara arsa kuraları, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası ileri bir tarihe ertelendi. Peki TOKİ arsa başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? TOKİ arsa kura sonuçları asil ve yedek isim listesi nereden nasıl sorgulanır? İşte TOKİ müstakil, hisseli-müşterek arsa kura çekiliş haberlerinin detayları.

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2 saat önce
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250 bin sosyal konut kura çekilişlerine ilişkin TOKİ’den açıklama geldi
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