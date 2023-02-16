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TOKİ kuraları ne zaman çekilecek?
TOKİ İstanbul kura çekimi tarihleri, tarihin en büyük sosyal konut hamlesi 'İlk Evim İlk İş Yerim' başvurusunda bulunanların gündeminde yer alıyor. Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki yıkıcı depremin nedeniyle İzmir, Afyonkarahisar, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ TOKİ kura çekilişleri yapılmadı. Peki TOKİ kuraları ertelendi mi, ne zaman yapılacak?
Türkiye depremler ile sarsılırken 6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş merkezli yaşanan iki büyük depremin ardından 7 Şubat Salı günü itibarıyla yapılacak olan İzmir ve Afyonkarahisar kura çekilişleri deprem sebebiyle ertelendi. TOKİ, 'İlk Evim İlk İş Yerim' projesi kapsamında 2+1 ve 3+1 konut hak sahibi belirleme kuralarına ara verdi
Mart 2023 tarihine kadar bitmesi beklenen TOKİ kuralarına deprem nedeniyle ara verildi. Başvuru sahipleri ''TOKİ kuraları ertelendi mi, ne zaman yapılacak?" sorularının yanıtları aranırken konuyla ilgili açıklama yapıldı. 7 Şubat Salı günü gerçekleştirilecek olan İzmir ve Afyonkarahisar ile kura çekilişleri ile Edirne ile Kırklareli illerinde yapılacak çekilişlerin deprem sebebiyle ertelendiği açıklandı.
Kahramanmaraş depreminin ardından TOKİ'den şu açıklama geldi: "250 Bin Sosyal Konut Kampanyası Kapsamında Hak Sahibi Belirleme Kura Töreni Yaşanan Doğal Afet Sebebiyle İleri Tarihe Ertelenmiştir. Kura Tarihi ve Saati İdaremizce Belirlenerek Web Sayfasında Yayınlanacaktır." Kura çekilişlerinin yapılacağı yeni tarih ise henüz belli olmadı.