ALTIN FİYATLARI GÜNCEL RAKAMLAR 2025: Altın fiyatları bugün ne kadar? 1 Kasım 2025 Hafta sonu gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları

Hafta sonu piyasalar kapalı olmasına rağmen altın fiyatları yatırımcıların yakın takibinde. Vatandaşlar, “Gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları bugün ne kadar oldu?” sorusuna yanıt arıyor. 1 Kasım 2025 Cumartesi günü güncel altın alış-satış fiyatları haberimizde yer alıyor.
İşte bugünkü altın fiyatları...
GRAM ALTIN FİYATI
Alış 5.411,59 TL, Satış 5.412,39 TL
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış 9.047,60 TL, Satış 9.254,63 TL
YARIM ALTIN FİYATI
Alış 18.038,66 TL, Satış 18.509,25 TL
TAM ALTIN FİYATI
Alış 36.905,30 TL, Satış 36.905,30 TL