ALTIN FİYATLARI GÜNCEL RAKAMLAR 2025: Altın fiyatları bugün ne kadar? 1 Kasım 2025 Hafta sonu gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları

ALTIN FİYATLARI GÜNCEL RAKAMLAR 2025: Altın fiyatları bugün ne kadar? 1 Kasım 2025 Hafta sonu gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları

17:031/11/2025, Cumartesi
Altın fiyatları anlık durum
Altın fiyatları anlık durum

Hafta sonu piyasalar kapalı olmasına rağmen altın fiyatları yatırımcıların yakın takibinde. Vatandaşlar, “Gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları bugün ne kadar oldu?” sorusuna yanıt arıyor. 1 Kasım 2025 Cumartesi günü güncel altın alış-satış fiyatları haberimizde yer alıyor.

Altın piyasasındaki hareketlilik sürüyor. 1 Kasım 2025 Cumartesi günü gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları yatırımcılar tarafından araştırılıyor. Özellikle hafta sonu altın bozdurmak ya da almak isteyenler, güncel fiyat tablosunu merak ediyor. İşte bugünkü altın fiyatları...

GRAM ALTIN FİYATI

Alış 5.411,59 TL, Satış 5.412,39 TL

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Alış 9.047,60 TL, Satış 9.254,63 TL

YARIM ALTIN FİYATI

Alış 18.038,66 TL, Satış 18.509,25 TL

TAM ALTIN FİYATI

Alış 36.905,30 TL, Satış 36.905,30 TL

