Gram altın, çeyrek altın, 1 Eylül güncel altın fiyatları

Canlı altın fiyatları yatırımcı tarafından merak ediliyor. Küresel piyasalar Fed’in bu ay açıklayacağı faiz kararına odaklanmışken altın yatırımcısı ile anlık çeyrek altın, gram altan, cumhuriyet altını, yarım altın, ata altın fiyat sorgulaması yapıyor. İşte 1 Eylül 2022 altın fiyatları son durum bilgileri.

GRAM ALTIN FİYATI

1.003,68

1.009,49

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI

999,23

999,41

ALTIN/ONS ($) FİYATI

1.706,86

1.707,27

ÇEYREK ALTIN FİYATI

1.598,77

1.634,03

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

6.395,09

6.516,15

YARIM ALTIN FİYATI

3.187,55

3.268,07

ZİYNET ALTINI FİYATI

6.395,09

6.516,15

REKLAM

ATA ALTIN FİYATI

6.676,02

6.842,21

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

552,06

661,17

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

911,35

943,52

GREMSE ALTIN FİYATI

16.209,00

Altın düşecek mi çıkacak mı? Altı analizi yorumu

Altın fiyatlarının anlık ne kadar olduğu kadar altının durumu ne olacağı, altın inecek mi, çıkacak mı? sorular da altına yatırım yananlarca merak ediliyor. Altın yorumları da bu doğrultuda önem arz ediyor. Gedik Yatırım Yatırım Danışmanlığı Müdür Yardımcısı Eda Karadağ altının durumuna ilişkin şu yorumlarda bulundu:

“Fed Başkanı Powell'ın cuma günkü konuşması sonrasında ons altın ivme kaybetmeye başladı. Powell, ekonomik verilere bağlı olduklarını yinelerken, yüksek faiz ortamının bir süre daha devam edeceğinin altını çizdi. Önümüzdeki üç Fed toplantısı için faiz artış beklentilerinin devam ettiği bu ortamda, istihdam ve enflasyon verileri de Fed'in beklentilerini etkileyecektir. Bu hafta ABD’de tarım dışı istihdam haftası ve cuma günü açıklanacak veri, beklentiler açısından kritik. Özellikle Powell sonrası ilk önemli veri olması sebebiyle piyasalarda oynaklık izlenebilir. Ons altın için kısa vadede oynaklık sürüyor. Ancak bu yükselişlerin hala geçici bir yükseliş olduğu görüşündeyim. Piyasada birçok risk, fiyatları baskı altında tutarken, yatırımcıların güvenli liman olarak altın yerine dolara yöneliyor olması, ons altın fiyatlarında da beklenen yükselişin gerçekleşmesini zorlaştırıyor. Bu nedenle bundan sonraki süreç içinde ons altın için ABD’den açıklanacak istihdam ve enflasyon verileri, Fed üyelerinin konuşmaları yakından izlenmeli.”

REKLAM

ÖZGÜN Fed toplantısı ne zaman, eylül faiz kararı ne zaman açıklanacak?