Altın ve dolar ne kadar? Altın yorumları: Altın ve dolar düşer mi?

Altın ve dolar kurunda yükseliş devam ederken kur fiyatları merak konusu oluyor. Ons altın, gram altın, çeyrek ve yarım altın fiyatlarıyla birlikte dolar kuru da tarihi zirvelerini gördü. Bizde bu yazımızda altın düşer mi yükselir mi? sorusunu ve analistlerin yorumlarını derledik.

11 KASIM ALTIN KURU NE KADAR?

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 595,20 lira oldu.

ÇARŞAMBA PERŞEMBE

KAPALIÇARŞI'DA ALTIN Alış Satış Alış Satış

24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 586,80 587,00 595,00 595,20

Cumhuriyet Ata Lira 3.868,00 3.889,00 3.921,00 3.942,00

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22 Ayar Bilezik(Gr.) 535,30 540,30 542,65 546,65

Lira(Tam) Ziynet 3.780,00 3.800,00 3.832,00 3.852,00

Yarım Ziynet 1.890,00 1.900,00 1.916,00 1.926,00

Çeyrek Ziynet 945,00 950,00 958,00 963,00

ALTIN ONSU NE KADAR?

Altının onsu 1.861,7 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1470, sterlin/dolar paritesi 1,3400 ve dolar/yen paritesi 114,0 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 9,9180 liradan, avro 11,3930 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,5 artışla 1.861,7 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,3 artışla 82,4 dolardan işlem görüyor.

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ALTIN YORUMU: ALTINDA DİRENÇ VE DESTEK SEVİYELERİ NELER?

Analistler, artan küresel enflasyonun reel getirileri azaltması nedeniyle altının ons fiyatındaki yükseliş eğiliminin sürdüğünü bildirdi.

Yurt içinde dolar kurundaki artışın da etkisiyle altın fiyatlarının yükselişini üst üste 6. işlem gününe taşıdığını kaydeden analistler, bugün veri gündeminin sakin olduğunu ifade etti.

Dolar/TL, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,9 artışla 9,93 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, altının ons fiyatında 1.857 ve 1.870 doların önemli direnç, 1.810 doların destek konumuna geldiğini söyledi.

11 KASIM DOLAR KURU NE KADAR?

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.30 itibarıyla şöyle:

İSTANBUL ALIŞ SATIŞ

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ABD Doları 9,9260 9,9270

Avro 11,410 11,4180

Sterlin 13,2890 13,3390

ANKARA

ABD Doları 9,9070 9,9550

Avro 11,3880 11,4500

Sterlin 13,2390 13,3990

MERKEZ BANKASI DOLAR REZERVİ NE KADAR?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri 5 Kasım haftasında 1 milyar 660 milyon dolar artarak 125 milyar 444 milyon dolara yükseldi.

TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, 5 Kasım'da Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 1 milyar 685 milyon dolar yükselişle 85 milyar 790 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri, 28 Ekim'de 84 milyar 105 milyon dolar seviyesindeydi.

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Söz konusu dönemde altın rezervleri, 25 milyon dolar gerileyerek 39 milyar 679 milyon dolardan 39 milyar 654 milyon dolara düştü.

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 5 Kasım haftasında bir önceki haftaya kıyasla 1 milyar 660 milyon dolar yükselerek 123 milyar 784 milyon dolardan 125 milyar 444 milyon dolara ulaştı.

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