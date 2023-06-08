Haftaya hızlı bir başlangıç yapan altın fiyatlarında yükseliş devam ediyor. Altın piyasasında yön önümüzdeki hafta ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz kararı sonrası şekillenecek. Fed'in 14 Haziran'da sona erecek FOMC toplantısında faizi sabit tutacağı beklentileri bu sabah ons altına destek veriyor. İşte, 8 Haziran 2023 Perşembe gününde gram altın ve çeyrek altın ne kadar oldu sorularının yanıtları.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 1.456,80 TL

Gram altın satış: 1.457,06 TL

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 2.381,00 TL

Çeyrek altın satış: 2.450,00 TL

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 4.776,00 TL

Yarım altın satış: 4.901,00 TL

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 9.836,00 TL

Cumhuriyet altını satış: 9.985,00 TL

ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 9.787,00 TL

Ata altın satış: 9.988,00 TL

Altın yorumu: altın yükselir mi düşer mi?

Merak edilen tüm soruları Finans Analisti İslam Memiş'in yorumladı. İslam Memiş'in yorumları şu şekilde: “Gözlerimiz 2 hafta sonra Merkez Bankası'nın faiz kararında. Merkez faiz artırımına giderse dolar/TL kurunda bir düşüş bekliyoruz.

Ons altın ne kadar olur?

Eğer Merkez Bankası'ndan bu yönde bir karar gelirse gram altın TL fiyatı 1350 TL seviyesinin altına kısa vade için sarkabilir. İşte bu kısa vadeli düşüşler alım fırsatı sunabilir. Ons altında yaz aylarında 2 bin 350 dolar seviyesine kar bir yükseliş beklentimiz var.

Gram altın fiyatı yaz aylarında 1.450/1.500 TL civarına tekrar yükselecektir. Düğün yapacak olan altın borcu olan ya da altın yatırımı yapacak vatandaşların haziran ayı içerisinde öngördüğümüz 1,350 TL seviyesinin altına düştüğünde bir alım fırsatı olarak ön planında durabilir. Düşüşler kısa vade kalabilir.

Altın alınmalı mı satılmalı mı?