Altında son durum

Altın fiyatları piyasası, bir yandan Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararına ve Christine Lagarde'ın konuşmalarına kitlenirken diğer yandan Fed’in atacağı adımı yakından izliyor. Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 989 lira seviyesinde işlem görüyor.

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Gelecek dönem resesyon sinyali olarak kabul edilen ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi ile 3 aylık hazine bonosu getirisi arasındaki farkın eksi yönde artmaya devam ederek, yaklaşık 10 baz puana çıktığını anımsatan analistler, gözlerin gelecek hafta gerçekleştirilecek ABD Merkez Bankası (Fed) kararlarına çevrildiğini dile getirdi.

Analistler, Fed'in gelecek haftaki toplantıda politika faizini 75 baz puan faiz artırmasına kesin gözüyle bakıldığını ifade ederek, Banka'nın aralık toplantısında ise faizleri 50 baz puan artırmasına yüzde 58 ile daha yüksek ihtimal verildiğini kaydetti.

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Bugün yurt içi piyasaların öğleden sonra Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tatile gireceğini, yurt dışında ise Almanya'da büyüme ve enflasyon ile ABD'de kişisel gelir ve harcamalar verilerinin izleneceğini aktaran analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.630 ve 1.600 doların destek, 1.670 ve 1.690 doların direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.