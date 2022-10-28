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Altında son durum

27 Ekim Perşembe altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,2 azalışla 994 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni güne de düşüşle başlamasının ardından saat 10.25 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,5 altında 989 liradan işlem görüyor. Analistler, küresel çapta enflasyon ve resesyon endişelerinin yeniden gündemin odağına yerleştiğini belirterek, para politikalarına ilişkin belirsizliklerin varlık fiyatlarında oynaklığa neden olduğunu söyledi. Peki altında beklentiler nedir? İşte detaylar.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Altında son durum
Altın son durum

Altın fiyatları piyasası, bir yandan Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararına ve Christine Lagarde'ın konuşmalarına kitlenirken diğer yandan Fed’in atacağı adımı yakından izliyor. Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 989 lira seviyesinde işlem görüyor.

ALTINDA BEKLENTİLER NEDİR?

Gelecek dönem resesyon sinyali olarak kabul edilen ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi ile 3 aylık hazine bonosu getirisi arasındaki farkın eksi yönde artmaya devam ederek, yaklaşık 10 baz puana çıktığını anımsatan analistler, gözlerin gelecek hafta gerçekleştirilecek ABD Merkez Bankası (Fed) kararlarına çevrildiğini dile getirdi.

Analistler, Fed'in gelecek haftaki toplantıda politika faizini 75 baz puan faiz artırmasına kesin gözüyle bakıldığını ifade ederek, Banka'nın aralık toplantısında ise faizleri 50 baz puan artırmasına yüzde 58 ile daha yüksek ihtimal verildiğini kaydetti.

Bugün yurt içi piyasaların öğleden sonra Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tatile gireceğini, yurt dışında ise Almanya'da büyüme ve enflasyon ile ABD'de kişisel gelir ve harcamalar verilerinin izleneceğini aktaran analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.630 ve 1.600 doların destek, 1.670 ve 1.690 doların direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

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