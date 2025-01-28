Amen Thompson, 30 Ocak 2003'te Oakland, California'da doğmuş Amerikalı profesyonel basketbolcudur. Şu anda NBA takımlarından Houston Rockets'ta forma giymektedir. Oyunun kurucusu ve kısa forvet pozisyonlarında görev yapmaktadır. İşte Amen Thompson’un hayatı ve kariyeri.
Thompson, Florida'daki Pine Crest School'da lise eğitimini tamamladı ve burada ESPN tarafından beş yıldızlı bir yetenek olarak değerlendirildi. 2023 NBA Seçmelerinde Houston Rockets tarafından birinci tur dördüncü sıradan seçildi. İkiz kardeşi Ausar Thompson da profesyonel bir basketbolcudur.
2023 NBA Seçmeleri'nde Houston Rockets tarafından 1. tur, 4. sıradan seçildi.
2023-2024 sezonunda Houston Rockets 62 maçta görev alan Thompson, maç başına 9.5 sayı, 6.6 ribaund ve 2.6 asist ortalamalarıyla oynadı ve NBA En İyi İkinci Çaylak Beşi'ne seçildi.
Amen Thompson, 2,01 metre boyunda ve 91 kilogram ağırlığındadır.
Kulübü: Houston Rockets
Numarası: 1
Lise: Pine Crest (Fort Lauderdale, Florida)
NBA Seçmeleri: 2023 / Tur: 1 / Sıra: 4.
Houston Rockets tarafından seçildi
Yıllar - Takım
2021-2022 - Team OTE
2022-2023 - City Reapers
2023-günümüz - Houston Rockets
NBA En İyi İkinci Çaylak Beşi (2024)