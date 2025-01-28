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Amen Thompson kimdir?

Amen Thompson kimdir?

09:1528/01/2025, Salı
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Amen Thompson kimdir?
Amen Thompson kimdir?

Amen Thompson, 30 Ocak 2003'te Oakland, California'da doğmuş Amerikalı profesyonel basketbolcudur. Şu anda NBA takımlarından Houston Rockets'ta forma giymektedir. Oyunun kurucusu ve kısa forvet pozisyonlarında görev yapmaktadır. İşte Amen Thompson’un hayatı ve kariyeri.

Thompson, Florida'daki Pine Crest School'da lise eğitimini tamamladı ve burada ESPN tarafından beş yıldızlı bir yetenek olarak değerlendirildi. 2023 NBA Seçmelerinde Houston Rockets tarafından birinci tur dördüncü sıradan seçildi. İkiz kardeşi Ausar Thompson da profesyonel bir basketbolcudur.

2023 NBA Seçmeleri'nde Houston Rockets tarafından 1. tur, 4. sıradan seçildi.

2023-2024 sezonunda Houston Rockets 62 maçta görev alan Thompson, maç başına 9.5 sayı, 6.6 ribaund ve 2.6 asist ortalamalarıyla oynadı ve NBA En İyi İkinci Çaylak Beşi'ne seçildi.

Amen Thompson, 2,01 metre boyunda ve 91 kilogram ağırlığındadır.

Amen Thompson'un kulüp bilgileri

Kulübü: Houston Rockets

Numarası: 1

Amen Thompson kariyer bilgileri

Lise: Pine Crest (Fort Lauderdale, Florida)

NBA Seçmeleri: 2023 / Tur: 1 / Sıra: 4.

Houston Rockets tarafından seçildi

Amen Thompson Oyunculuk kariyeri
: 2021-günümüz
Amen Thompson profesyonel kariyeri

Yıllar - Takım

2021-2022 - Team OTE

2022-2023 - City Reapers

2023-günümüz - Houston Rockets

Amen Thompson'un
başarıları

NBA En İyi İkinci Çaylak Beşi (2024)



#Amen Thompson
#NBA
#Houston Rockets

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