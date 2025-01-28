Thompson, Florida'daki Pine Crest School'da lise eğitimini tamamladı ve burada ESPN tarafından beş yıldızlı bir yetenek olarak değerlendirildi. 2023 NBA Seçmelerinde Houston Rockets tarafından birinci tur dördüncü sıradan seçildi. İkiz kardeşi Ausar Thompson da profesyonel bir basketbolcudur.