Suárez, Buenos Aires şehrinde Guillermo Suárez ve Marcela Riveiro Mitsumori'nin kızı olarak dünyaya geldi. İşte China Suarez hakkında bilgiler.

Suarez, İspanyol ve Japon kökenli bir aileden gelir; anneannesi Marta Mitsumori Japon asıllıdır.

Kariyerine çocuk oyuncu olarak başlayan Suárez, "Casi Ángeles" dizisinin yanı sıra "Abzurdah" gibi filmlerde de rol almıştır. Ayrıca gençlik yıllarında "Teen Angels" kategorisindeki şarkı müzik kariyerine de adım atmıştır.