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China Suarez kimdir?

China Suarez kimdir?

09:199/01/2025, Perşembe
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China Suarez kimdir?
China Suarez kimdir?

China Suarez, gerçek adıyla María Eugenia Suarez Riveiro, 9 Mart 1992 tarihinde Buenos Aires, Arjantin'de doğmuştur. 2025 yılı itibariyle 32 yaşındadır. Arjantinli oyuncu, şarkıcı ve model olan Suárez, özellikle "Casi Ángeles" dizisindeki Jazmín Romero rolüyle dikkatleri üzerine çekti. İşte China Suarez hakkında bilgiler.

Suárez, Buenos Aires şehrinde Guillermo Suárez ve Marcela Riveiro Mitsumori'nin kızı olarak dünyaya geldi. İşte China Suarez hakkında bilgiler.

China Suarez kimdir?

Suarez, İspanyol ve Japon kökenli bir aileden gelir; anneannesi Marta Mitsumori Japon asıllıdır.

Kariyerine çocuk oyuncu olarak başlayan Suárez, "Casi Ángeles" dizisinin yanı sıra "Abzurdah" gibi filmlerde de rol almıştır. Ayrıca gençlik yıllarında "Teen Angels" kategorisindeki şarkı müzik kariyerine de adım atmıştır.

Özel oyuncu, aktör Nicolás Cabré ile evliliğinden 2013 doğumlu kızı Rufina, aktör Benjamín Vicuña’dan 2018 doğumlu kızı Magnolia ve 2020 doğumlu oğlu Amancio dünyaya geldi.

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