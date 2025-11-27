Amerikan Evcil Hayvan Ürünleri Derneği verilerine göre, 2024'te ABD'de evcil hayvan endüstrisine harcanan toplam para ne kadardı? Kim Milyoner Olmak İster sorusu

Milyoner
Kim Milyoner Olmak İster bilgi yarışması bu akşam 1195. yeni bölümüyle ekranlara geldi. Amerikan Evcil Hayvan Ürünleri Derneği verilerine göre, 2024'te ABD'de evcil hayvan endüstrisine harcanan toplam para ne kadardı? sorusunun yanıtı ise merak konusu oldu. İşte 27 Kasım 2025 tarihli milyoner sorusunun doğru cevabı.
SORU: Amerikan Evcil Hayvan Ürünleri Derneği verilerine göre, 2024'te ABD'de evcil hayvan endüstrisine harcanan toplam para ne kadardı?
DOĞRU CEVAP: D: 152 milyar dolar
A: 152 milyon dolar
B: 1,52 milyar dolar
C: 15,2 milyar dolar
D: 152 milyar dolar
