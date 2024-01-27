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Anadolu Üniversitesi AÖF final sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? AÖF sınav sonuç takvimi...

"Anadolu Üniversitesi AÖF final sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) final sınavları 20-21 Ocak'ta düzenlendi. Söz konusu sınavlara katılım sağlayan lisans ve ön lisans öğrencileri sonuçların açıklanmasını bekliyor. aosogrenci.anadolu.edu.tr ekranında adayların sınavdan aldıkları toplam puan yer alacak ve puanlar dönem not ortalamasına %70 etki edecek. Peki, Anadolu Üniversitesi AÖF final sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? AÖF sınav sonuç takvimi...

13:08 - 27/01/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
AÖF final sonuçları açıklandı mı, ne zaman?
AÖF final sonuçları açıklandı mı, ne zaman?

"Anadolu Üniversitesi AÖF final sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? AÖF sınav sonuç takvimi sınav sonuç takvimi açıklandı mı?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Geçtiğimiz hafta sonu sınavlara katılım sağlayan öğrenciler telafi ve bütünleme sınavı olmaması sebebiyle final sınavında ter dökmüştü. Final sınavları için sonuç ekranını sık sık ziyaret ediyor. Peki, Anadolu Üniversitesi AÖF final sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? AÖF sınav sonuç takvimi...

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 2023-2024 AÖF güz dönemi final sınavları, 20-21 Ocak tarihlerinde düzenlendi.


Şimdi sıra sonuçlarda. Konuyla ilgili son dakika AÖF duyuruları takip ediliyor.


AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?


Final sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı. Öğrenciler geçen dönemlerdeki sonuç tarihlerine odaklandı. Buna göre sonuçların 15 gün içerisinde açıklanması öngörülüyor.


Bu durumda AÖF final sınav sonuçlarının Şubat ayı içerisinde açıklanması bekleniyor.


Sınav sonuçları, Anadolu Mobil ve aof.anadolu.edu.tr adresi Öğrenci Otomasyonundan öğrenilebilir.


AÖF SINAVLARI DÖNEM SONU ORTALAMASINA %70 ETKİ EDECEK!


Anadolu Üniversitesi güz dönemi ara sınavları dönem sonu ortalamasına %30, final sınavları ise %70 etki edecek. Sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilecek.


AÖF'te bütünleme veya telafi sınavı olmayacak. Başarısız öğrenciler bahar döneminin ardından düzenlenen yaz okulu sınavlarına katılacak.


AÖF'te öğrencinin başarılı olması için not ortalamasının en düşük 35 olması gerekiyor. Vize ve final ortalaması 35'in altında olan adaylar FF harf notu ile başarısız olur.


AÖF BAHAR DÖNEMİ ARA SINAVLARI NE ZAMAN?

AÖF bahar dönemi ara sınavları 23-24 Mart tarihlerinde düzenlenecek. Sınav merkezi tercihlerine göre öğrencilerin sınavlara katılacağı yerler sınav giriş belgesi ile duyurulacak. AÖF bahar dönemi ara sınavları %30 etkili olacak.

#aöf sonuçları
#Anadolu Üniversitesi
#AÖF sınav sonuçları
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Anadolu Üniversitesi AÖF final sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? AÖF sınav sonuç takvimi...