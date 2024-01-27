"Anadolu Üniversitesi AÖF final sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? AÖF sınav sonuç takvimi sınav sonuç takvimi açıklandı mı?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Geçtiğimiz hafta sonu sınavlara katılım sağlayan öğrenciler telafi ve bütünleme sınavı olmaması sebebiyle final sınavında ter dökmüştü. Final sınavları için sonuç ekranını sık sık ziyaret ediyor. Peki, Anadolu Üniversitesi AÖF final sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? AÖF sınav sonuç takvimi...

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 2023-2024 AÖF güz dönemi final sınavları, 20-21 Ocak tarihlerinde düzenlendi.





Şimdi sıra sonuçlarda. Konuyla ilgili son dakika AÖF duyuruları takip ediliyor.





AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?





Final sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı. Öğrenciler geçen dönemlerdeki sonuç tarihlerine odaklandı. Buna göre sonuçların 15 gün içerisinde açıklanması öngörülüyor.





Bu durumda AÖF final sınav sonuçlarının Şubat ayı içerisinde açıklanması bekleniyor.





Sınav sonuçları, Anadolu Mobil ve aof.anadolu.edu.tr adresi Öğrenci Otomasyonundan öğrenilebilir.





AÖF SINAVLARI DÖNEM SONU ORTALAMASINA %70 ETKİ EDECEK!





Anadolu Üniversitesi güz dönemi ara sınavları dönem sonu ortalamasına %30, final sınavları ise %70 etki edecek. Sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilecek.





AÖF'te bütünleme veya telafi sınavı olmayacak. Başarısız öğrenciler bahar döneminin ardından düzenlenen yaz okulu sınavlarına katılacak.





AÖF'te öğrencinin başarılı olması için not ortalamasının en düşük 35 olması gerekiyor. Vize ve final ortalaması 35'in altında olan adaylar FF harf notu ile başarısız olur.





AÖF BAHAR DÖNEMİ ARA SINAVLARI NE ZAMAN?