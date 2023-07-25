Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Doğan Kalafat: Depremlerin sıklık ve büyüklükleri azalarak devam edecek

Prof. Dr. Doğan Kalafat, artçı depremleri olumlu karşıladıklarını stresin azaldığını açıkladı
Adana’da sabah saat 08.44’te meydana gelen deprem 5.5 büyüklüğünde kaydedildi. Depremin 11,27 kilometre derinlikte olduğu belirlendi. Adana Valisi Dr. Süleyman Elban, herhangi olumsuz bir durumun yaşanmadığını ve taramaların sürdüğünü bildirerek Adanalılara geçmiş olsun dileklerini iletti.
'6 Şubat depremleri bölgedeki gerilim dağılımını değiştirdi'
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Doğan Kalafat, Yeni Şafak’a konuştu. Kalafat, yaşanan depremin beklenen bir deprem olduğunu, 6 Şubat’ta meydana gelen ikinci depremin bölgedeki gerilim dağılımını değiştirdiğini ve fay hatlarında kırıklı yapıların oluştuğunu açıkladı.
'Depremler bölgede bir yıl daha sürecek'
Deprem uzmanı Kalafat, 6 Şubat depremlerinin ardından bir yıl daha artçı depremlerin süreceğini, sıklıklarının ve büyüklüklerinin gittikçe azalarak devam edeceğini söyledi.
'Artçıları olumlu karşılıyoruz stres boşalıyor'
Kalafat, “Adana'da Göksu, Savrun ve Kozan gibi ilçeleri ilgilendiren kuzey ve güney fay hatları var. 6 Şubat depremleri tali fay hatlarına yani ikincil derecedeki fay hatlarına enerji yükledi. Deprem yöresinde gerçekleşmesi olağan artçıları olumlu karşılıyoruz. Beklenmedik bir deprem değil. Bu depremler stresin boşaldığını gösterir. Can kaybı olmadığı müddetçe stresin azalacağı depremleri olumlu karşılıyoruz” dedi.