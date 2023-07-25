Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Doğan Kalafat: Depremlerin sıklık ve büyüklükleri azalarak devam edecek

Adana'nın Kozan ilçesinde saat 08.44'te 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD Genel Müdürü Orhan Tatar, "Şu ana kadar gelen olumsuz bir ihbar yok. Tarama çalışmaları sürüyor" dedi. Adana Valisi Süleyman Elban, "Başta Kozan olmak üzere binalarda tarama yapılıyor. Şu ana kadar yıkılmış bir bina ihbarı gelmedi" ifadelerini kullandı. Deprem anı birçok vatandaşın kamerasınada yansıdı. Depreme kimi evde yakalanırken, kimisi sokakta o anları kaydetti.