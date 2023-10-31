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20 TON SAHTE DETERJAN, 500 LİTRE ASİT ELE GEÇİRİLDİ
Ankara'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 20 ton paketlenmiş sahte deterjan ile 500 litre asit ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Yenimahalle ilçesi İvedik Organize Sanayii Bölgesi'nde kaçak faaliyet gösterdiği belirlenen bir iş yerine operasyon düzenledi. Yapılan baskında 1 şüpheli gözaltına alındı; 20 ton paketlenmiş sahte deterjan ile 500 litre asit ele geçirildi. Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.