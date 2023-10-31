İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Yenimahalle ilçesi İvedik Organize Sanayii Bölgesi'nde kaçak faaliyet gösterdiği belirlenen bir iş yerine operasyon düzenledi. Yapılan baskında 1 şüpheli gözaltına alındı; 20 ton paketlenmiş sahte deterjan ile 500 litre asit ele geçirildi. Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.