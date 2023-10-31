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Ankara’da 20 ton sahte deterjan, 500 litre asit ele geçirildi

Ankara son dakika haberleri: Ankara'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 20 ton paketlenmiş sahte deterjan ile 500 litre asit ele geçirildi. Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor. İşte detaylar.

15:43 - 31/10/2023 Salı
Güncelleme: 15:44 - 31/10/2023 Salı
Yeni Şafak
Ankara haberleri

Ankara haberleri

’da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 20 ton paketlenmiş sahte deterjan ile 500 litre asit ele geçirildi.

20 TON SAHTE DETERJAN, 500 LİTRE ASİT ELE GEÇİRİLDİ

Ankara'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 20 ton paketlenmiş sahte deterjan ile 500 litre asit ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Yenimahalle ilçesi İvedik Organize Sanayii Bölgesi'nde kaçak faaliyet gösterdiği belirlenen bir iş yerine operasyon düzenledi. Yapılan baskında 1 şüpheli gözaltına alındı; 20 ton paketlenmiş sahte deterjan ile 500 litre asit ele geçirildi. Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.




#Ankara
#Ankara haberleri
#Ankara İl Jandarma Komutanlığı
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