Özgün Ankara, Hatay TOKİ kura sonuçları, 2+1, 3+1 kura çekilişi isim listesi
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Ankara, Hatay TOKİ kura sonuçları, 2+1, 3+1 kura çekilişi isim listesi

TOKİ Ankara, Hatay kura sonuçları canlı yayın ile gerçekleştiriliyor. TOKİ Ankara Hatay kura çekimi 2 Ocak'ta hak sahiplerini bulmaya başlamıştı. 10 gün boyunca gerçekleşecek olan çekimlerde bugün Ankara için 3.800 konut, Hatay için de 2.025 konut hak sahibini bulacak. Peki, TOKİ Ankara Hatay kura çekimi sonuçları nasıl öğrenilir? İşte, TOKİ Ankara Hatay kura çekilişi sonuçları listesi ve canlı yayın ekranı...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Ankara, Hatay Canlı TOKİ çekilişi izle - Ankara, Hatay TOKİ çekiliş sonuçları sorgula | 1+1, 2+1, 3+1 TOKİ Ankara, Hatay isim listesi
TOKİ kura sonuçları

TOKİ Hatay ve Ankara kura sonuçları belli oluyor. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi 'İlk Evim İlk İş Yerim' için kura çekilişleri devam ediyor. 5 milyondan fazla vatandaşın başvurduğu TOKİ kuraları 2-5 Ocak tarihleri arasında Hatay'da çekiliyor. Ankara TOKİ kura çekilişleri ise 2-12 Ocak tarihinde çekiliyor. Peki Ankara ve Hatay TOKİ kazanan isimler belli oldu mu? İşte internette en çok aratılan 1+1. 2+1, 3+1 Ankara, Hatay TOKİ kura çekiliş sonuçları ve isim listesi...

ANKARA VE HATAY TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Ankara ve Hatay TOKİ kura sonuçları ve isim listesi sorgulama ekranı erişime açıldı. Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı tarafından Ankara 3.800 konut ve Hatay 700 konutun hak sahibi belirleme kurası noter huzurunda tamamlandı. Ankara Etimesgut Ballıkuyumcu ve Hatay Belen, Hassa, Altınözü ilçelerinde yapılan canlı TOKİ kura çekiminin ardından hak sahipleri belli oldu. TOKİ kura çekimi sonuçlarını T.C kimlik numaraları ile öğrenebilirsiniz.

ANKARA VE HATAY TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI SORGULAMA

TOKİ kura sonuçları yalnızca E-Devlet üzerinden erişime açılan ekran aracılığıyla sorgulanabiliyor. Sonuçların o ekran üzerine eklenmesi ise ortalama 1 gün sürebiliyor.

Hatay ve Ankara TOKİ kura sonuçlarını aşağıdaki ekrandan öğrenebilirsiniz.

TOKİ KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

TOKİ ANKARA HATAY KURA ÇEKİMİ İLÇELERİ

TOKİ Ankara kura çekilişi 5 Ocak tarihinde saat 11:00'da Etimesgut Belediyesi Korkut Ata Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek. TOKİ Ankara kuraları bugün Etimesgut Ballıkuyumcu 3.800 konut için noter huzurunda yapılacak.

TOKİ Hatay kura çekimi saat 10:00'da Antakya Spor Salonu'nda gerçekleşecek. TOKİ Hatay kura çekimi Payas 700, Reyhanlı 250, Arsuz 125, Defne 200, Erzin 250, Yayladağı 250, Samandağı 150, Kumlu 100 konut için yapılacak.

TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN İÇİN TIKLAYINIZ

OCAK 2023 TOKİ KURA TAKVİMİ

  • 2-12 Ocak 2023: Ankara 18 bin 450 konut
  • 2-5 Ocak 2023: Hatay 5 bin 25 konut
  • 6 Ocak 2023: Osmaniye 1550 konut
  • 7-8 Ocak 2023: Kahramanmaraş: 3 bin 101 konut
  • 10-13 Ocak 2023: Adana 6 bin 356 konut

TOKİ KURA ÇEKİMLERİ 45 İLDE SONA ERDİ

"İlk Evim, İlk İş Yerim" projesi kapsamında ilk 4 etabın kura çekimleri 7 Kasım-19 Aralık tarihleri arasında Şırnak, Ardahan, Kars, Siirt, Iğdır, Batman, Ağrı, Mardin, Van, Şanlıurfa, Hakkâri, Adıyaman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Kilis, Malatya, Muş, Tunceli, Bolu, Karaman, Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük, Aksaray, Çankırı, Kastamonu, Niğde, Kayseri, Sinop, Gümüşhane, Bayburt, Konya, Samsun, Amasya, Çorum, Ordu, Sivas, Giresun ve Tokat illerinde noter huzurunda gerçekleştirildi.

TOKİ Osmaniye, Kahramanmaraş, Adana 2+1, 3+1 konut kura sonuçları ve isim listeleri
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