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Ankara'da maymun çiçeği vakası görüldü mü?

Ankara'da maymun çiçeği karantinası iddiaları son dönemde sıkça gündeme geldi. Ankara İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Ankara'daki hiçbir sağlık tesisimizde maymun çiçeği (mpox) hastalığı şüphesi ile karantinaya alınan hastamız bulunmamaktadır" denildi.

13:28 - 22/08/2024 Thursday
Yeni Şafak
Ankara'da maymun çiçeği görüldü mü?
Ankara'da maymun çiçeği görüldü mü?

Ankara İl Sağlık Müdürlüğü, son günlerde çeşitli medya organlarında Ankara’da maymun çiçeği hastalığından şüphelenilerek karantinaya alınan hastaların olduğu iddialarını yalanladı.

Ankara'da maymun çiçeği vakası görüldü mü?

Yapılan açıklamada, "Ankara'daki hiçbir sağlık tesisimizde maymun çiçeği (mpox) hastalığı şüphesi ile karantinaya alınan hastamız bulunmamaktadır. Bu tür iddialar, gereksiz bir panik ortamı yaratmaya yönelik asılsız bilgilerdir.

Maymun çiçeği hastalığı ile ilgili bilgilendirmeler, Sayın Sağlık Bakanımız Prof. Dr. Kemal Memişoğlu ve Bakanlığımızın ilgili birimleri tarafından şeffaf bir şekilde ve sıklıkla yapılmakta olup, halkımızın doğru bilgilere ulaşması amacıyla gereken tüm adımlar atılmaktadır. Vatandaşlarımızın, resmi açıklamaları dikkate alarak bu tür söylentilere itibar etmemeleri önem arz etmektedir" ifadeleri yer aldı.



#Maymun çiçeği
#ankara
#Ankara İl Sağlık Müdürlüğü
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