Süper Lig
Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında MKE Ankaragücü ile evinde oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla devam etti.
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR- MKE ANKARAGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Medipol Başakşehir-MKE Ankaragücü maçı 1 Nisan'da saat 16.00'da oynanacak.
HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR
Kulüp tesislerinde, Teknik Direktör Emre Belözoğlu yönetiminde yapılan idman, dinamik ısınmayla başladı. Pas ve taktik çalışmasıyla devam eden antrenman, çift kale maç turnuvasıyla sona erdi.
Turuncu-lacivertliler, yarın saat 17.00'de yapacağı idman ile MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını sürdürecek.