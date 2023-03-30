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Medipol Başakşehir- MKE Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta?

Milli aranın ardından Süper Lig’de 27. hafta başlıyor. Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında MKE Ankaragücü ile evinde oynayacak. Maçın saati, kanalı ve hakemleri belli oldu. Medipol Başakşehir- MKE Ankaragücü maçının detayları...

13:51 . 30/03/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Süper Lig

Süper Lig

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında MKE Ankaragücü ile evinde oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR- MKE ANKARAGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Medipol Başakşehir-MKE Ankaragücü maçı 1 Nisan'da saat 16.00'da oynanacak.

HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR

Kulüp tesislerinde, Teknik Direktör Emre Belözoğlu yönetiminde yapılan idman, dinamik ısınmayla başladı. Pas ve taktik çalışmasıyla devam eden antrenman, çift kale maç turnuvasıyla sona erdi.

Turuncu-lacivertliler, yarın saat 17.00'de yapacağı idman ile MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını sürdürecek.



#ankaragücü
#başakşehir
#süper lig
13 dakika önce
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