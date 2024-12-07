7-8 Aralık 2024 Tarihlerinde uygulanacak olan Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nin Güz Dönemi Ara sınavlarının ilk oturumu gerçekleştirildi. Sınava katılan adaylar soru ve cevapların yayınlanmasını bekliyor. Peki, AÖF ara sınav cevap anahtarı yayınlandı mı?

AÖF ara sınav soru ve cevap anahtarı yayınlandı mı?

AÖF soru ve cevap anahtarı henüz yayınlanmadı.

AÖF ara sınav soru ve cevap anahtarı nasıl öğrenilir?

AÖF cevap anahtarı anadolu.edu.tr adresinde bulunan e-Kampüs ekranından erişime açılıyor.

AÖF ara sınav oturumları ne zaman?

Sınavlar Türkiye'de ve K.K.T.C. Lefkoşa'da sabah saat 09.30'da, öğlenden sonra ise saat 14.00' te yapılmaktadır. Öğrencilere, sınava gireceği her ders için 20 soru sorulacak, 30'ar dakika sınav süresi verilecek.

AÖF SINAV PUANI HESAPLAMASI YAPMA

AÖF sınavı değerlendirmesinde 4 yanlış cevap 1 doğru yanıtı götüreceğinden puan hesaplaması buna göre yapılacak. Sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilirken örneğin 16 doğru ve 4 yanlış cevap veren öğrenci sınavdan yanlışlar düşülerek 15 doğru yapmış olacak.











