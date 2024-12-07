Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nin (AÖF) güz dönemi ara sınavları bu hafta sonu gerçekleştirilecek. İlk oturumuna giren adaylar soru ve cevap kağıdının ne zaman yayınlanacağını sorguluyor. 2024 AÖF güz dönemi vize (ara) sınav soru ve cevapları yayınlandı mı? İşte 2024 AÖF güz dönemi vize sınavı sonuçları ve vevap anahtarı PDF indirme, e-Kampüs soru cevap anahtarı görüntüleme ekranı
7-8 Aralık 2024 Tarihlerinde uygulanacak olan Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nin Güz Dönemi Ara sınavlarının ilk oturumu gerçekleştirildi. Sınava katılan adaylar soru ve cevapların yayınlanmasını bekliyor. Peki, AÖF ara sınav cevap anahtarı yayınlandı mı?
AÖF ara sınav soru ve cevap anahtarı yayınlandı mı?
AÖF soru ve cevap anahtarı henüz yayınlanmadı.
AÖF ara sınav soru ve cevap anahtarı nasıl öğrenilir?
AÖF cevap anahtarı anadolu.edu.tr adresinde bulunan e-Kampüs ekranından erişime açılıyor.
AÖF ara sınav oturumları ne zaman?
Sınavlar Türkiye'de ve K.K.T.C. Lefkoşa'da sabah saat 09.30'da, öğlenden sonra ise saat 14.00' te yapılmaktadır. Öğrencilere, sınava gireceği her ders için 20 soru sorulacak, 30'ar dakika sınav süresi verilecek.
AÖF SINAV PUANI HESAPLAMASI YAPMA
AÖF sınavı değerlendirmesinde 4 yanlış cevap 1 doğru yanıtı götüreceğinden puan hesaplaması buna göre yapılacak. Sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilirken örneğin 16 doğru ve 4 yanlış cevap veren öğrenci sınavdan yanlışlar düşülerek 15 doğru yapmış olacak.