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AÖF kayıt yenileme tarihleri netleşti: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültesi sınav takvimi

AÖF kayıt yenileme tarihleri netleşti: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültesi sınav takvimi

16:537/10/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
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Anadolu Üniversitesi AÖF kayıt yenileme ne zaman? AÖF kayıt yenileme ücreti ne kadar?
Anadolu Üniversitesi AÖF kayıt yenileme ne zaman? AÖF kayıt yenileme ücreti ne kadar?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi güz dönemi AÖF kayıt yenileme 2024 işlemleri 7 Ekim'de başladı. Peki, Anadolu Üniversitesi Fakültesi AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır, ne zaman? 2024 AÖF kayıt yenileme ücreti ne kadar? İşte açık öğretim güz dönemi sınav takvimi.

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nin 2024-2025 Öğretim Yılı Güz Dönemi kayıt yenileme işlemleriyle ilgili duyuru yapıldı. AÖF kayıt yenileme işlemini gerçekleştirecek öğrenci bir yarıyılda toplam 45 AKTS krediyi geçmeyecek şekilde en fazla 10 ders seçebilecektir. Peki Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi aöf kayıt yenileme nasıl yapılır, ne zaman yapılacak? AÖF kayıt yenileme ücreti ve detaylar...

AÖF KAYIT YENİLEME NE ZAMAN YAPILACAK?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin 2024-2025 Öğretim Yılı Güz Dönemi kayıt yenileme işlem tarihleri belli oldu. AÖF kayıt yenileme işlemleri 07 Ekim 2024 Pazartesi - 18 Ekim 2024 Cuma tarihleri arasında yapılacak ve 12 gün sürecek.

AÖF KAYIT YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR?

AÖF kayıt yenileme Ücreti 1.900 ile 2.400 TL arasında değişiyor. Ücretler seçilecek ders adedine göre belirlenecek. Ders seçimi yapılmadan bankada ödeme bilgileri oluşmayacak ve öğrenciler kayıtlarını yeniletemeyecektir. AÖF kayıt yeniletecek öğrencilere Fakülte tarafından ders ataması yapılmayacak, öğrenci bir yarıyılda toplam 45 AKTS krediyi geçmeyecek şekilde en fazla 10 ders seçebilecektir.

AÇIKÖĞRETİM GÜZ DÖNEMİ SINAVLARI NE ZAMAN?

AÖF Güz Dönemi Ara Sınavı: 07-08 Aralık 2024 tarihinde yapılacak.

AÖF Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı: 18-19 Ocak 2025 tarihinde organize edilecek.

Açıköğretim Fakültesi AÖF Ön Lisans Programları

  1. Acil Durum ve Afet Yönetimi
  2. Aşçılık
  3. Bankacılık ve Sigortacılık
  4. Bilgisayar Programcılığı
  5. Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
  6. Coğrafi Bilgi Sistemleri
  7. Çağrı Merkezi Hizmetleri
  8. Çocuk Gelişimi
  9. Dış Ticaret
  10. Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı
  11. Emlak Yönetimi
  12. Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon
  13. Ev İdaresi
  14. Fotoğrafçılık ve Kameramanlık
  15. Halkla İlişkiler ve Tanıtım
  16. İlahiyat (Arapça)
  17. İlahiyat
  18. İnsan Kaynakları Yönetimi
  19. İşletme Yönetimi
  20. İş Sağlığı ve Güvenliği
  21. Kültürel Miras ve Turizm
  22. Laborant ve Veteriner Sağlık
  23. Lojistik
  24. Marka İletişimi
  25. Medya ve İletişim
  26. Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası
  27. Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
  28. Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi
  29. Radyo ve Televizyon Programcılığı
  30. Sağlık Kurumları İşletmeciliği
  31. Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği
  32. Sosyal Hizmetler
  33. Sosyal Medya Yöneticiliği
  34. Spor Yönetimi
  35. Tarım Teknolojisi
  36. Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
  37. Turizm ve Otel İşletmeciliği
  38. Yaşlı Bakımı
  39. Yerel Yönetimler
  40. Web Tasarımı ve Kodlama

AÖF Açıköğretim Fakültesi Lisans Programları

  • Felsefe
  • Görsel İletişim Tasarımı
  • Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
  • Sağlık Yönetimi
  • Sosyal Hizmet
  • Sosyoloji
  • Tarih
  • Türk Dili ve Edebiyatı
  • Yönetim Bilişim Sistemleri

AÖF İktisat Fakültesi Lisans Programları

  1. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
  2. İktisatİktisat (İngilizce)
  3. Maliye
  4. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
  5. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce)
  6. Uluslararası İlişkiler
  7. Uluslararası İlişkiler (İngilizce)

AÖF İşletme Fakültesi Lisans Programları

  • Havacılık Yönetimi
  • İşletmeİşletme (İngilizce)
  • Uluslararası Ticaret ve Lojistik

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