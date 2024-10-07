Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi güz dönemi AÖF kayıt yenileme 2024 işlemleri 7 Ekim'de başladı. Peki, Anadolu Üniversitesi Fakültesi AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır, ne zaman? 2024 AÖF kayıt yenileme ücreti ne kadar? İşte açık öğretim güz dönemi sınav takvimi.
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nin 2024-2025 Öğretim Yılı Güz Dönemi kayıt yenileme işlemleriyle ilgili duyuru yapıldı. AÖF kayıt yenileme işlemini gerçekleştirecek öğrenci bir yarıyılda toplam 45 AKTS krediyi geçmeyecek şekilde en fazla 10 ders seçebilecektir. Peki Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi aöf kayıt yenileme nasıl yapılır, ne zaman yapılacak? AÖF kayıt yenileme ücreti ve detaylar...
AÖF KAYIT YENİLEME NE ZAMAN YAPILACAK?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin 2024-2025 Öğretim Yılı Güz Dönemi kayıt yenileme işlem tarihleri belli oldu. AÖF kayıt yenileme işlemleri 07 Ekim 2024 Pazartesi - 18 Ekim 2024 Cuma tarihleri arasında yapılacak ve 12 gün sürecek.
AÖF KAYIT YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR?
AÖF kayıt yenileme Ücreti 1.900 ile 2.400 TL arasında değişiyor. Ücretler seçilecek ders adedine göre belirlenecek. Ders seçimi yapılmadan bankada ödeme bilgileri oluşmayacak ve öğrenciler kayıtlarını yeniletemeyecektir. AÖF kayıt yeniletecek öğrencilere Fakülte tarafından ders ataması yapılmayacak, öğrenci bir yarıyılda toplam 45 AKTS krediyi geçmeyecek şekilde en fazla 10 ders seçebilecektir.
AÇIKÖĞRETİM GÜZ DÖNEMİ SINAVLARI NE ZAMAN?
AÖF Güz Dönemi Ara Sınavı: 07-08 Aralık 2024 tarihinde yapılacak.
AÖF Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı: 18-19 Ocak 2025 tarihinde organize edilecek.
Açıköğretim Fakültesi AÖF Ön Lisans Programları
- Acil Durum ve Afet Yönetimi
- Aşçılık
- Bankacılık ve Sigortacılık
- Bilgisayar Programcılığı
- Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
- Coğrafi Bilgi Sistemleri
- Çağrı Merkezi Hizmetleri
- Çocuk Gelişimi
- Dış Ticaret
- Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı
- Emlak Yönetimi
- Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon
- Ev İdaresi
- Fotoğrafçılık ve Kameramanlık
- Halkla İlişkiler ve Tanıtım
- İlahiyat (Arapça)
- İlahiyat
- İnsan Kaynakları Yönetimi
- İşletme Yönetimi
- İş Sağlığı ve Güvenliği
- Kültürel Miras ve Turizm
- Laborant ve Veteriner Sağlık
- Lojistik
- Marka İletişimi
- Medya ve İletişim
- Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası
- Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
- Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi
- Radyo ve Televizyon Programcılığı
- Sağlık Kurumları İşletmeciliği
- Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği
- Sosyal Hizmetler
- Sosyal Medya Yöneticiliği
- Spor Yönetimi
- Tarım Teknolojisi
- Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
- Turizm ve Otel İşletmeciliği
- Yaşlı Bakımı
- Yerel Yönetimler
- Web Tasarımı ve Kodlama
AÖF Açıköğretim Fakültesi Lisans Programları
- Felsefe
- Görsel İletişim Tasarımı
- Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
- Sağlık Yönetimi
- Sosyal Hizmet
- Sosyoloji
- Tarih
- Türk Dili ve Edebiyatı
- Yönetim Bilişim Sistemleri
AÖF İktisat Fakültesi Lisans Programları
- Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
- İktisatİktisat (İngilizce)
- Maliye
- Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
- Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce)
- Uluslararası İlişkiler
- Uluslararası İlişkiler (İngilizce)
AÖF İşletme Fakültesi Lisans Programları
- Havacılık Yönetimi
- İşletmeİşletme (İngilizce)
- Uluslararası Ticaret ve Lojistik