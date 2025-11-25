Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) öğrencilerinin beklediği açıklama geldi. 2025-2026 öğretim yılı güz dönemi ara sınavlarına kısa bir süre kala AÖF sınav giriş belgeleri yayımlandı. Öğrenciler, sınav günü hangi binada ve hangi salonda sınava gireceklerini artık sistem üzerinden görüntüleyebiliyor. Güz dönemi ara sınavları ise 6-7 Aralık 2025 tarihlerinde ülke genelinde yapılacak.





AÖF sınav giriş belgesi nasıl alınır?

AÖF tarafından yapılan duyuruya göre sınav giriş belgeleri, öğrenci otomasyon sistemine yüklenmiş durumda. Sınava girecek öğrenciler, sisteme kimlik numaraları ve şifreleriyle giriş yaparak sınav yerlerini öğrenebiliyor. Ek olarak, belgeyi çıktı olarak almak ve sınav günü yanlarında bulundurmak zorunlu. Adaylara, sınav günü yoğunluk yaşanmaması için belgelerini önceden indirmeleri tavsiye ediliyor. Sınav giriş belge ekranına doğrudan aosogrenci.anadolu.edu.tr adresinden ulaşılabiliyor.





AÖF 2025-2026 sınav takvimi açıklandı

AÖF, güz ve bahar dönemi sınavlarının tarihlerini de duyurdu. Güz Dönemi Ara Sınavı 6-7 Aralık 2025’te yapılırken, dönemin final sınavları 17-18 Ocak 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Bahar döneminde ise ara sınavlar 4-5 Nisan 2026, dönem sonu sınavları 9-10 Mayıs 2026 tarihlerinde uygulanacak. Öğrenciler için yaz okulu sınavı ise 22 Ağustos 2026 olarak belirlendi. Bu takvimle birlikte öğrencilerin akademik planlamalarını net bir şekilde yapabilmeleri hedefleniyor.





Sınavda zorunlu belgeler açıklandı

AÖF, sınav günü öğrencilerin yanında bulundurması gereken iki temel belgeyi hatırlattı: sınav giriş belgesi ve fotoğraflı kimlik belgesi. Fotoğraflı nüfus cüzdanı, T.C. kimlik kartı, geçerlilik süresi dolmamış pasaport, T.C. kimlik numaralı sürücü belgesi ve ilgili kurumlar tarafından düzenlenen geçici kimlik belgeleri sınavda geçerli kabul ediliyor. Bunun dışında kalan mesleki kimlikler veya fotoğrafsız belgeler sınav girişinde geçerli olmayacak.





Görevliler, sınava giriş sırasında kimlik ve belge kontrolü yapacak. Adaylardan herhangi bir belgesi eksik olanlar salona alınmayacak. Bu nedenle öğrencilerin sınav günü öncesinde hem kimliklerini hem de sınav giriş belgelerini mutlaka yanlarına almaları gerekiyor.





Öğrenciler için önemli hatırlatma

AÖF, yaşanabilecek mağduriyetlerin önüne geçmek için sınav giriş belgelerinin sınavdan önce mutlaka kontrol edilmesini tavsiye ediyor. Sınav salonu, adres bilgisi ve oturum saatlerinin doğru görüntülenmesi; sınav günü olası gecikmelerin önüne geçilmesini sağlayacak.



