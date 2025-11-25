Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
AÖF sınav yerleri açıklandı: Sınava girmek için gerekli belgeler neler? İşte 2025 AÖF güz dönemi sınav giriş belgesi sorgulama ekranı ve tarihler

AÖF sınav yerleri açıklandı: Sınava girmek için gerekli belgeler neler? İşte 2025 AÖF güz dönemi sınav giriş belgesi sorgulama ekranı ve tarihler

18:1525/11/2025, Salı
G: 25/11/2025, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber
AÖF
AÖF

AÖF sınav giriş belgesi erişime açıldı. 6-7 Aralık’ta yapılacak güz dönemi ara sınavları öncesi öğrenciler sınav yerlerini AÖF öğrenci sistemi üzerinden görüntüleyebiliyor. İşte AÖF sınav giriş belgesi sorgulama ekranı ve sınava dair tüm detaylar.

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) öğrencilerinin beklediği açıklama geldi. 2025-2026 öğretim yılı güz dönemi ara sınavlarına kısa bir süre kala AÖF sınav giriş belgeleri yayımlandı. Öğrenciler, sınav günü hangi binada ve hangi salonda sınava gireceklerini artık sistem üzerinden görüntüleyebiliyor. Güz dönemi ara sınavları ise 6-7 Aralık 2025 tarihlerinde ülke genelinde yapılacak.


AÖF sınav giriş belgesi nasıl alınır?

AÖF tarafından yapılan duyuruya göre sınav giriş belgeleri, öğrenci otomasyon sistemine yüklenmiş durumda. Sınava girecek öğrenciler, sisteme kimlik numaraları ve şifreleriyle giriş yaparak sınav yerlerini öğrenebiliyor. Ek olarak, belgeyi çıktı olarak almak ve sınav günü yanlarında bulundurmak zorunlu. Adaylara, sınav günü yoğunluk yaşanmaması için belgelerini önceden indirmeleri tavsiye ediliyor. Sınav giriş belge ekranına doğrudan aosogrenci.anadolu.edu.tr adresinden ulaşılabiliyor.


AÖF 2025-2026 sınav takvimi açıklandı

AÖF, güz ve bahar dönemi sınavlarının tarihlerini de duyurdu. Güz Dönemi Ara Sınavı 6-7 Aralık 2025’te yapılırken, dönemin final sınavları 17-18 Ocak 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Bahar döneminde ise ara sınavlar 4-5 Nisan 2026, dönem sonu sınavları 9-10 Mayıs 2026 tarihlerinde uygulanacak. Öğrenciler için yaz okulu sınavı ise 22 Ağustos 2026 olarak belirlendi. Bu takvimle birlikte öğrencilerin akademik planlamalarını net bir şekilde yapabilmeleri hedefleniyor.


Sınavda zorunlu belgeler açıklandı

AÖF, sınav günü öğrencilerin yanında bulundurması gereken iki temel belgeyi hatırlattı: sınav giriş belgesi ve fotoğraflı kimlik belgesi. Fotoğraflı nüfus cüzdanı, T.C. kimlik kartı, geçerlilik süresi dolmamış pasaport, T.C. kimlik numaralı sürücü belgesi ve ilgili kurumlar tarafından düzenlenen geçici kimlik belgeleri sınavda geçerli kabul ediliyor. Bunun dışında kalan mesleki kimlikler veya fotoğrafsız belgeler sınav girişinde geçerli olmayacak.


Görevliler, sınava giriş sırasında kimlik ve belge kontrolü yapacak. Adaylardan herhangi bir belgesi eksik olanlar salona alınmayacak. Bu nedenle öğrencilerin sınav günü öncesinde hem kimliklerini hem de sınav giriş belgelerini mutlaka yanlarına almaları gerekiyor.


Öğrenciler için önemli hatırlatma

AÖF, yaşanabilecek mağduriyetlerin önüne geçmek için sınav giriş belgelerinin sınavdan önce mutlaka kontrol edilmesini tavsiye ediyor. Sınav salonu, adres bilgisi ve oturum saatlerinin doğru görüntülenmesi; sınav günü olası gecikmelerin önüne geçilmesini sağlayacak.


#aöf
#anadolu üniversitesi
#sınav yerleri
#sınav girişi belgesi
#2025 aöf sınavları
#göz dönemi sınavları
#sınav takvimi
#aöf sınavları 2025
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Borsa geriledi, altın değer kazandı: İşte piyasalarda günün tablosu