Sınavsız üniversite kayıtları başlıyor! Anadolu Üniversitesi (AÖF) 2. üniversite kayıt tarihleri 2023

Anadolu Üniversitesi İkinci Üniversite mezunları Avrupa Kredi Transfer Sistemi (ECTS) üzerinden diploma eki (Diploma Supplement) alabiliyor. Yine mezunlar, diplomalarını dijital olarak ve karekod içerecek şekilde dünyanın her yerinde her an ulaşılabilir biçimde de alabiliyorlar. 2023-2024 Öğretim yılı İkinci Üniversite internet başvuru ve kayıt işlemleri 21 Ağustos Pazartesi günü başlayıp 16 Ekim Pazartesi günü sona erecek.