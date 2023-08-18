Sınavsız üniversite kayıtları başlıyor! Anadolu Üniversitesi (AÖF) 2. üniversite kayıt tarihleri 2023

İkinci Üniversite çerçevesinde herhangi bir yükseköğretim kurumundan lisans eğitimi alanlar ve mezun olanlar lisans ve ön lisans programlarına başvurabilirken ön lisans eğitimi alanlar ve mezun olanlar da ön lisans programlarına başvurabiliyor.

AÖF SINAVSIZ ÜNİVERSİTE BAŞVURULARI NE ZAMAN 2023?

Anadolu Üniversitesi İkinci Üniversite mezunları Avrupa Kredi Transfer Sistemi (ECTS) üzerinden diploma eki (Diploma Supplement) alabiliyor. Yine mezunlar, diplomalarını dijital olarak ve karekod içerecek şekilde dünyanın her yerinde her an ulaşılabilir biçimde de alabiliyorlar. 2023-2024 Öğretim yılı İkinci Üniversite internet başvuru ve kayıt işlemleri 21 Ağustos Pazartesi günü başlayıp 16 Ekim Pazartesi günü sona erecek.

SINAVSIZ ÜNİVERSİTE BÖLÜMLERİ 2023

İkinci Üniversite, 39 ön lisans ve 21 lisans programında okuma fırsatı sunuyorKariyerinde yükselmek, ilgi duyduğu bölümde okumak ve hayallerini gerçekleştirmek isteyenler için Anadolu Üniversitesi açık ve uzaktan eğitimde 40 yılı aşan tecrübesi öğrencilere Kültürel Miras ve Turizm Yönetiminden Aşçılığa, Felsefeden Havacılık Yönetimine kadar 39 ön lisans ve 21 lisans programı programında okuma fırsatı sunuyor.

30 Binin üzerinde ders malzemesine ücretsiz erişim

Anadolu Üniversitesi öğrencilerine Anadolum e-Kampüs Öğrenme Yönetim Sistemi üzerinden ders kitabından konu anlatım videosuna infografikten etkileşimli içerik ve alıştırma sorularına kadar her ders için onlarca farklı ders malzemesi sunuyor. Üstelik her ders için haftalık olarak gerçekleştirilen canlı ders etkinliği ile de etkileşimli bir öğrenme deneyimi sunuluyor. Öğretim sürecinde öğrenciler 9 farklı Çevrim içi Öğrenci Topluluğu ile nitelikli zaman geçirebiliyor ve Dijital Ders Platformu ile ilgi duyduğu 1046 derse ait 30.000 üzerinde ders malzemesine ücretsiz olarak erişebiliyor.

81 ilde 110 sınav merkezi ve öğrencilik işlemleri için büro desteği

İkinci Üniversite öğrencileri, öğrencilik işlemlerinin tamamını online olarak gerçekleştirebileceği gibi 81 ilde bulunan Açıköğretim Fakültesi Bürolarında da destek alabiliyor. Öğrenciler, sınavlarına 81 ildeki 110 sınav merkezinden birinde ya da 42 ülkedeki istediğiniz bir sınav merkezinde girebiliyor.Kayıt işlemleri online olarak gerçekleştiriliyor

AÖF İKİNCİ ÜNİVERSİTE KAYITLARI NASIL YAPILACAK?

https://aoskayit.anadolu.edu.tr adresinden e-devlet şifresi ile başvuru yapması yeterli oluyor. İkinci Üniversite hakkında detaylı bilgi 7/24 hizmet veren çağrı sisteminden ve http://ikinciuniversite.anadolu.edu.tr/ web sitesinden alınabiliyor.

AÖF AKADEMİK TAKVİM 2023







