AÖF vize sınav sonuçları açıklandı mı?

Yaklaşık 1 buçuk milyon öğrencinin katılım sağladığı Açık Öğretim Fakültesi sınavları 26-27 Kasım tarihlerinde gerçekleştirildi. Sınava ilişkin soru ve cevap anahtarı ise bugün AÖF yönetimi tarafından açıklandı. Peki, AÖF vize sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖF VİZE SONUÇLARI ÇAIKLANDI MI?

AÖF güz dönemi vize sınavları henüz açıklanmadı. AÖF vize sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz netlik kazanmadı. Geçmiş yıllardaki örnekler baz alındığında sınav sonuçlarının, birkaç hafta içinde ilan edilmesi bekleniyor.

AÖF SORU VE CEVAPLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

AÖF soruları ve cevapları açıklandı. AÖF vize sınavları 27 Kasım ve 28 Kasım tarihlerinde yüz yüze olarak yapıldı. Sınava giren öğrenciler heyecanla sonuç açıklamasını beklemeye başlamışlardı. 2021-2022 Güz Yarıyılı Ara Sınav soru ve yanıtları Anadolum eKampüs üzerinden öğrenilebiliyor.

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