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Yeni dönem açık lise kayıt tarihleri belli oldu! AÖL kayıtları ne zaman, nasıl yapılacak? 2024 MEB AÖL ilk kayıt ve kayıt yenileme tarihleri

Açık Öğretim Lisesi yeni kayıt ve kayıt yenileme tarihleri gençlerin gündeminde. Açıköğretim liselerine ilk defa kayıt yaptıracak ve kayıt yenileme işlemini gerçekleştirecek olanlar, Milli Eğitim Bakanlığı takvimi doğrultusunda işlemlerini tamamlayacak 2024 yılı 1. dönem kayıtları için gözler Milli Eğitim Bakanlığı'nda! Peki, 2024-2025 yılı Açık lise yeni dönem kayıtları başladı mı? 2024-2025 Açık öğretim lisesi 1. dönem kayıtları ne zaman başlayacak? Açık lise kayıt ve kayıt yenileme ne zaman, nasıl yapılır?

10:56 - 27/08/2024 Salı
Yeni Şafak
AÖL kayıt tarihleri
AÖL kayıt tarihleri

Açık Öğretim Lisesi'nde eğitim görecek olan öğrenciler, 2024-2025 AÖL kayıt takvimini sorguluyor. AÖL ilk kayıt başvuruları Açık Öğretim Lisesinin resmi internet sitesinde yayımlanan tarihler arasında yapılacak. Peki, Açık lise (AÖL) kayıtları ne zaman? İşte MEB 2024-2025 Açık lise kayıt tarihleri ile ilgili detaylar

AÖL KAYIT VE KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?

Açık Öğretim Lisesi 2024 yılı 1. dönem kayıt ve kayıt yenileme tarihleri henüz duyurulmadı. Ancak geçtiğimiz yıl 1. dönem işlemleri 15 Eylül 2023 - 16 Ekim 2023 tarihleri arasında alınmıştı.

Öte yandan AÖL 1. dönem sınavları 21-22 Aralık 2024 tarihlerinde uygulanacak.

NAKİL VE GEÇİŞLER İÇİN YENİ UYGULAMA

Millî Eğitim Bakanlığı, açık öğretim liselerine nakil ve geçişlerde bazı düzenlemeler yaptı.

Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre anne veya babası vefat eden, Sosyal Hizmetler Kanunu kapsamında hakkında koruma kararı verilen veya koruyucu aile yanına yerleştirilen, Türk Medeni Kanunu'nun ilgili maddesine göre evlatlık edinme öncesi bir yıllık geçici bakım sürecinde olanlar, örgün ortaöğretim kurumlarından açık öğretim liselerine en geç 6 ay içinde başvurmaları hâlinde geçiş yapabilecek.

AÖL KAYITLARI NASIL YAPILIR?

Açık lise 2024-2025 ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanacak kılavuz bilgileri doğrultusunda gerçekleştirilecek. Ayrıca AÖL kayıt ücreti de MEB Açık Lise kayıt kılavuzu ile netlik kazanacak.



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