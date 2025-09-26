Yeni Şafak
Kasım ara tatili tarihi belli oldu! 2025 Okullarda ara tatil ne zaman, kaç gün olacak?

11:1026/09/2025, Cuma
Okullarda ilk ara tatil tarihi için geri sayım başladı. Kasım ayına girilmesiyle birlikte milyonlarca öğrenci, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan ara tatil takvimini merak ediyor. Yılda iki kez ara tatil yapan öğrenciler için ilk ara tatil tarihi yaklaştı. Peki, ara tatil ne zaman başlayacak ve bitecek? 2025 Kasım ayı ara tatili tarihi haberimizde.

2025-2026 eğitim öğretim yılı ara tatil tarihleri sorgulanmaya devam ediyor. Yeni eğitim öğretim yılı 8 Eylül tarihinde başladı. Öğrenci ve veliler ara tatil tarihlerini araştırmaya devam ediyor. Peki Kasım ara tatili ne zaman? İşte Birinci dönem ara tatil tarihleri...

Okullarda ara tatil ne zaman 2025?

Birinci dönem ara tatili 10-14 Kasım 2025 tarihlerinde yapılacak.

Yarıyıl tatili ne zaman?

Yarıyıl tatili de 19 Ocak 2026 Pazartesi başlayacak ve 30 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek.

İkinci dönem ne zaman başlayacak?

İkinci dönem, 2 Şubat 2026 Pazartesi başlayacak ve 26 Haziran 2026 Cuma günü eğitim öğretim dönemi tamamlanacak.



#ara tatil
#kasım ara tatili
#birinci dönem ara tatil
#meb
