ARA TATİL TARİHLERİ 2025: Ara tatil ne zaman başlıyor, 9 gün mü sürecek?

Okullarda ders zili çaldı, yoğun tempoya kısa bir ara için geri sayım başladı. Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre bu yılın ilk ara tatili Kasım ayında başlayacak. Hafta sonlarıyla birleşen 9 günlük tatil süresi boyunca öğrenciler ve öğretmenler dinlenme imkânı yakalayacak.

ARA TATİL NE ZAMAN, 9 GÜN MÜ SÜRECEK?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvime göre okullarda ilk ara tatil 10-14 Kasım 2025 tarihleri arasında uygulanacak. Ara tatiller hafta sonu ile birlikte toplam 9 gün sürecek. Detaylı ara tatil takvimine aşağıdan ulaşabilirsiniz;

8 Kasım Cumartesi ( hafta sonu tatili)

9 Kasım Pazar ( hafta sonu tatili )

10 Kasım Pazartesi (ara tatil)

11 Kasım Salı (ara tatil)

12 Kasım Çarşamba (ara tatil)

13 Kasım Perşembe (ara tatil)

14 Kasım Cuma (ara tatil)

15 Kasım Cumartesi ( hafta sonu tatili)

16 Kasım Pazar ( hafta sonu tatili )

MEB ÇALIŞMA TAKVİMİ 2025-2026

İlk ara tatil: 10-14 Kasım 2025

Yarıyıl tatili (sömestr) 19-30 Ocak 2026

İkinci ara tatil 16-20 Mart 2026

Okulların kapanışı 19 Haziran 2026

RESMİ TATİLLERDE OKULLAR KAPALI OLACAK

Dini ve milli öneme sahip günler ülkemizde resmi tatil olarak kutlanıyor. 1 Ocak Yılbaşı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 1 Mayıs İşçi Bayramı, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı gibi tarihlerde okullar kapalı olacak. 2026 yılında okulların tatil olacağı resmi tatiller şu şekilde;

1 Ocak 2026 Perşembe: Yılbaşı Tatili

23 Nisan 2026 Perşembe: Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

1 Mayıs 2026 Cuma: İşçi Bayramı

19 Mayıs 2026 Salı: Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı



