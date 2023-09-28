İstanbul'da Başakşehir'de aniden bastıran sağanak yağış hayatı felç etti. Bölgeden gelen görüntülerde bazı araçların sulara gömüldüğü bazı araçların ise sürüklendiği görülüyor. Yağışla birlikte dolu da yağdığı görüldü. Araçlarını dolunun hasarından korumak için vatandaşlar yine o bildik yöntemlere başvurdu. Dolu hasarından korunmak için aracını kilimlere saran da var, kartonlardan koruma kalkanı yapanlar da. Peki bir araba dolu yağışından en doğru şekilde nasıl korunur?

Araba doludan nasıl korunur?

Arabayı doludan korumanın en iyi yolu, kapalı bir garajda veya park yerinde park etmektir. Ancak, bu her zaman mümkün olmayabilir. Dolu yağma riski olan günlerde, arabanızı mümkün olduğunca kapalı bir alanda park etmeye çalışın. Örneğin, bir binanın altına veya bir ağaç altına park edebilirsiniz.

Doluya açık bir alanda park etmek zorunda kalırsanız, aşağıdaki önlemleri alarak aracınızı korumaya yardımcı olabilirsiniz:

Aracınızın üstünü örtün . Dolu hasarını önlemenin en iyi yolu, aracınızın üstünü bir branda veya battaniye ile örtmektir. Ancak, bu mümkün değilse, aracınızın üstüne bir halı veya kilim serebilirsiniz.

Aracınızın camlarını kapatın . Dolu, aracınızın camlarına zarar verebilir. Bu nedenle, dolu yağışı sırasında aracınızın camlarını kapattığınızdan emin olun.

Aracınızın lastiklerine dikkat edin . Dolu, aracınızın lastiklerine zarar verebilir. Bu nedenle, dolu yağışı sırasında aracınızın lastiklerinde herhangi bir hasar olup olmadığını kontrol edin.

Dolu hasarı meydana gelirse, aracınızın hasarını değerlendirmek için bir tamirciye götürün. Dolu hasarı genellikle sigorta tarafından karşılanmaktadır.

İşte doludan arabanızı korumak için bazı ek ipuçları :

Meteoroloji bültenlerini takip edin . Dolu yağma riski olan günlerde, meteoroloji bültenlerini takip edin. Dolu yağma riski varsa, aracınızı kapalı bir alanda park edin.

Dolu yağışı sırasında dışarıda araba kullanmayın. Dolu yağışı sırasında dışarıda araba kullanmak tehlikelidir. Dolu, aracınızın kontrolünü kaybetmenize neden olabilir.

Dolu yağışı sırasında aracınızın altında durmayın. Dolu yağışı sırasında aracınızın altında durmak tehlikelidir. Dolu, aracınızın üzerine düşerek sizi yaralayabilir.

Dolu yağışı nasıl olur?

Dolu, bir yağış türü. Kule tipi bulutlardaki düşey hava sirkülasyonuna kapılan bulut damlacıklarının bulut içindeki 0 ile -40 derece santigrat seviyelerini geçerken (donma ve erimeler ile) tabaka tabaka büyümesi ile oluşur.

Bulut içinde düşey hava sirkülasyonunu ve yerçekimini yenerek yere düşen dolu taneleri bulut ile yer arasındaki hava sıcaklığından çok fazla etkilenmez. Ama bulut tabanından ayrılan kar kristalleri içinden geçtiği hava tabakasının sıcaklığına göre, kuşbaşı kara, granül şeklindeki kara, sulusepkene, yağmura veya donan yağmura dönüşebilir.

Yağmur damlaları fırtına nedeniyle donar. Yere doğru inerken hava akımları donmuş yağmur damlalarını bir aşağı bir yukarı sürükleyerek daha büyük buz parçaları hâline getirir. Ağırlaşan buz parçaları yere düşer. Bu hava olayına dolu denir.







