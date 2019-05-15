Araç Takip Cihazı Çeşitleri Nelerdir?

İki çeşit araç takip cihazı mevcuttur:

Kablolu araç takip cihazı; son derece yaygındır. Bunları kullanan filolar bir araçtaki motora, güç ve toprak kaynaklarına bağlanan 3 kablolu kurulumdan geçer.

Taşınabilir araç takip cihazları da kolayca takabileceğiniz şekilde kullanılır.

Araç Takip Cihazlarının Kurulabilmesi İçin Şirket Büyüklüğü Önemli Midir?

Cihazların kurulabilmesi için şirket şu kadar büyük olmalı denilebilecek sabit bir boyut veya sınır yoktur. Bazı insanlar sadece büyük ölçekli işletmelerin araç takip teknolojisinin sunduğu avantajlardan tam olarak faydalanabileceğini varsayarken, orta ya da küçük ölçekli işletmeler de araç takip sistemi kullanırsa verimlilik ve tasarrufları artırmanın keyfini çıkarabilir.

Araç Takip Sistemi Tercih Ederken Nelere Dikkat Edilmelidir?

Bir araç takip sistemi tercih etmeden önce, işletmenizin mevcut araç filosunun durumunu anlamanız, faaliyet türünü ve araç türünüzü incelemeniz ve bir araç takip sistemi çözümü uygulamasından beklentilerinizi özetlemek için bir iç denetim yapmanız önerilir.

Başta Satko olmak üzere iyi olarak nitelendirilen araç takip sistemi çözümü sunan firmalar genellikle işletme yöneticilerine işletme için en ideal araç takip çözümü hakkında tavsiyede bulunabilir veya işletmenin ihtiyaçlarına göre takip sistemini uyarlayabilir.

Satko Araç Takip Sistemleri sorunsuz bir uygulama sürecine sahiptir ve işletme yöneticisine detaylı bilgiler sağlar ve satış sonrası her zaman destek sağlar.

Detaylı bilgi için tıklayınız;

https://www.satko.com.tr/cozumler/arac-takip-sistemi

En İdeal Araç Takip Sistemi Firması Hangisidir?

Araç kullanan herhangi bir şirket, araç takip sisteminin avantajlarından yararlanabilir, en ideal olanı yoktur, ancak belirli ihtiyaçlar veya endüstriler için özelleştirilmiş çözümler olabilir.

Genellikle araç takip teknolojisine başlayan şirketler, aşağıdaki ihtiyaç veya sorunlardan bir veya daha fazlasına cevap verme potansiyeline sahiptir:

Cihazı kullanan işletme için maliyetlerden tasarruf sağlamak

Cihazı kullanan işletme için araçların her zaman güvende olması

İşletmenin filo yönetimi süreçlerini kayıt defterleri ve evrak işlerini kullanarak sağlamak yerine dijital bir sisteme yönelmelerini sağlamak.

Araç Takip Sistemleri Yasal Mıdır?

Şirketlerin araçlarını takip etmesi tamamen yasal olmakla birlikte, toplanan veriler yalnızca şirket yararı için kullanılmalıdır.

Araç takip sistemleri yasaldır, ancak bunları kullanmaya karar veren şirketlerin Veri Koruma Yasası'na uymaları ve teknolojiyi kurmadan önce sürücüleri bilgilendirmeleri, veri kullanımının ve hangi verilerin kullanılacağının farkında olduklarından emin olmaları gerektiğini hatırlatmamız gerekir.

Veri Koruma Yasası’na göre, kişisel sürücü verilerinin dikkatlice ve yasal olarak uygun bir şekilde işlenmesi gerekir. Araçlar kısmen kişisel amaçlar için kullanılıyorsa, bir gizlilik düğmesine sahip olmalıdır, böylece sürücü boş zamanlarında aracı kullanırken izleme seçeneğini devre dışı bırakabilir.

Satko araç takip sistemleri dışında, motosiklet takip, soğuk zincir takip, yakıt takip, durak takip, dijital takograf, filo yönetim sistemleri ve entegre çözümler olmak üzere birçok konuda yaşadığınız sorunlar için çözümler geliştirmektedir.