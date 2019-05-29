Araç Kiralama Sektöründe Yenilikler

Küçük ölçekli oto kiralama firmaları maddi gücü doğrultusunda eski model araçları filosunda barındırırken, büyük ölçekli rent a car firmaları ise her yıl yeni çıkan model araçlar ile filolarını güçlendiriyor. Özellikle yüksek nitelikli araçları envanterine katabilen firmalar, devletin veya bazı önemli kurumların aylık araba kiralama ihtiyaçlarına çözüm üretme konusunda 1 adım önde gözüküyor.

Bugünkü haber konumuz ülkemizde sürekli gelişim içerisinde bulunan araç kiralama firmalarında yaşanan yenilikler.

Son zamanlarda araç kiralama sektördeki firmalar, piyasadaki durgunluktan dolayı farklı stratejiler izleyerek yollarına devam etmeye başladı.

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Reklama Daha Çok Bütçe!

Piyasadaki durgunluğu fırsata çevirmeye çalışanlar, günümüzün en etkili kitle iletişim araçlarının başında gelen interneti kullanarak reklam yaptırmaya başladı. Reklam birimleri sayesinde yeni müşteri kitlelerine ulaşabildiklerini söyleyen firma yetkilileri, reklam için harcanan tutarın çok üzerinde geri dönüş sağladıklarını belirtiyor.

Özellikle sosyal medya reklam birimlerinin kullanılması sonucunda daha fazla iş yapabildiklerini belirten araç kiralama firmaları, şimdiden teknolojinin nimetlerinden yararlanıyor gibi duruyor. Hatta bir yetkilinin, “artık oturup iş bekleme zamanı bitti, artık müşteriyi biz bulacağız” başlıklı personelleriyle konuşması, tüm ekibi cesaretlendirmiş gibi gözüküyor.

Bizimde anladığımız üzere, sektörde bulunan firmalar daha çok tanıtım yapmaya odaklı yaklaşımlar sergilediği için rent a car firmaları arasında yükselişe geçen bir rekabet grafiği var. Rekabet doğal olarak rekabet içerisindeki tüm birimlere fayda sağlıyor.

Sosyal Medya Kullanımları Artışta!

Twitter, İnstagram, Facebook gibi günümüzde en popüler sosyal medya birimlerini araç kiralama firmaları daha etkin kullandığı görülüyor. Özellikle sponsor alanlara ve öne çıkarılabilen kampanyalar sayesinde oto kiralama taleplerinin yükseldiği bir gerçek.

Üstelik ufak bütçeler hazırlanarak, bu ufak bütçeler ile doğru hedef kitlesi belirlenip nokta atışı yapmak mümkün. Bu konuda işi becerebilenler kendi yapmakta yada beceremeyenler ise Dijital pazarlama hizmetleri sunan teknoloji firmalarından destek almaktan çekinmiyor.

Turistlik Beldelerde Araç Kiralama

Turistlik beldelerde (Bodrum, Kuşadası, Antalya) araç kiralama işi daha fazla tercih ediliyor. Özellikle yaz aylarında turizm cenneti olan ülkemize gelen yüksek miktarlarda turistlerin Muğla’nın ilçesi olan bodrum araç kiralama hizmetini sıkça tercih ettiği biliniyor. Durum böyle olunca turizm cenneti olan beldelerimizde oto kiralama işi çok daha ciddi, titiz yapılıyor.

Turistlik yerlerde hizmet sunan firmaları incelediğimizde ise yeni modern araç filoları ile hizmet verdiklerini gözlemliyoruz. Çünkü tatile gelen turistlere daha iyi, daha konforlu, rahat, güvenlikli bir hizmet sunabilmek onlar için önemli. Müşteri memnuniyeti konusu firmalar için büyük önem taşıyor.

Turistlik yerlerde 2 sektörde büyük yükselişler gözlemleniyor. Bunlardan bir tanesi araç kiralama, diğeri ise havalimanı transfer sektörü. Bu 2 sektör ihtiyaçların yüksek olması hasebiyle büyük bir talep yaşanmaktadır. Özellikle vip araçlar ile hizmet verebilen firmalar bir adım önde görünüyor.

Tatil beldelerinde Turistlerin en sık tercih ettikleri hizmetlerden bir tanesi de şoförlü araç kiralama hizmetidir. Oto kiralamak isteyen ama aracı bir şoförün kullanması gerektiğini düşünen, trafikte yoğun mesai harcamak istemeyen kişiler için ideal bir çözüm. Bu daha çok iş görüşmeleri hasebiyle seyahat yapan kurumlar nitelikli kişilerin, şirket patronlarının sıkça tercih ettiği bir hizmet.

Böylelikle vip aracı içerisinde kahvesini içerken, şoför onu istediği yerlere götürüyor. İşini daha rahat yapabiliyor ve birçok zahmetten kurtulmuş oluyor.

Daha fazla bilgi: https://www.ekartur.com/tr/lokasyonlar/bodrum-arac-kiralama

İstanbul’da Rekabet En Üst Düzeyde!

İstanbul ülkemizin en büyük metropol şehri. Nüfus ve büyüklüğü göz önüne aldığımızda doğal olarak İstanbul araç kiralama sektöründe rekabet durumunda olan firma sayısı bir hayli yüksek. Sektör son zamanlarda büyük atılımlar içerisinde ve büyüme eğiliminde devam ediyor.

İstanbul’da rent a car konusunda büyük yatırımlar yapan firmalar mevcut. Vip seviyesinde arabalar envanterinde olan firmalar, özellikle sadece araç kiralama işi ile kalmayıp havayolları firmalarıyla anlaşma yapıp onlar için havalimanı transfer hizmetleri de sunuyor.

İstanbul oto kiralama alanında araç kiralama hizmeti almak isteyen müşterilerin artık internet sitesi üzerinden talep oluşturulmaları sağlandı. Artık müşteriler, firmanın internet sayfasına giriş yapıp araç kiralama talep formunu eksiksiz doldurup sipariş geçebiliyor. Ayrıca boş, müsait durumlar olan araçları görebilir istediği model ve özelliklerde arabayı kiralayabilir.

Otomasyon Sistem Kullanımlarında Artış

Geniş bir acente ağı ile bayileri tek çatıda toplayabilen, yapılan işlerde ihtiyaçların tam olarak karşılanmasına olanak sağlayan otomasyon sistemlerinde kullanımın arttığı bir gerçek. Özellikle bayilik sistemi ile küçük ölçekli firmaları sektöre kazandırmak adına atılan bu tarz adımlar, hem küçük ölçekli firmaları hem de bu işe yatırım yapan büyük ölçekli firmalar için avantajlı bir durum.

Araba kiralama sektörünü bu tarz bilgisayar yazılımlarına bağlamak, kullanım ve rahatlık açısından büyük avantajlar sağlar. Daha kolay sipariş, daha hızlı çözümler ve en iyi araçları müşterilere sunabilmenin önünü açıyor.



