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Araştırma görevlilerine kadro düzenlemesinde detaylar belli oldu

YÖK Kanunu'nda değişiklik öngören kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Düzenlemeye göre, üniversitelerde 50/d statüsü ile çalışan sözleşmeli personel kadroya geçebilecek. Araştırma görevlileri, 9 Ağustos'a kadar başvuru yapabilecek. İşte 50/d statüsündeki araştırma görevlilerine kadro düzenlemesi detayları.

15:50 . 4/03/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Araştırma görevlisi kadro düzenlemesi

Araştırma görevlisi kadro düzenlemesi

Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne göre Yükseköğretim Kalite Kurulu'nda da uzman ve uzman yardımcısı istihdam edilebilecek. Yasayla, yükseköğretim kurumlarındaki disiplin cezaları ve disiplin cezalarını gerektiren disiplin suçları ayrıntılı bir şekilde yeniden düzenleniyor. Disiplin soruşturmasına, disipline konu olay öğrenilince derhal başlanılacak ve soruşturma en geç 30 gün içinde sonuçlandırılacak. Soruşturma bu süre içinde tamamlanamazsa soruşturmacı gerekçeli olarak ek süre talep edebilecek.

YÖK araştırma görevlisi kadroya geçiş başvurusu

Araştırma görevlilerine kadro başvurusu ne zaman?

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), yükseköğretim kurumlarında çalışan 50/d'li araştırma görevlilerinin 33/a kapsamına alınmasına ilişkin usul ve esasları belirledi. Araştırma görevlileri, 9 Ağustos'a kadar başvuru yapabilecek.

Araştırma görevlilerine kadro düzenlemesinin usul ve esasları neler?

  1. 2 yıl içinde verilmeyen disiplin cezası zaman aşımına uğrayacak.
  2. Disiplin cezasını gerektiren eylemlerin işlendiği tarihten itibaren en geç 2 yıl içinde disiplin cezası verilmediği takdirde, disiplin cezası verme yetkisi zaman aşımına uğrayacak.
  3. Hakkında disiplin soruşturması açılan öğrenciye, isnat edilen suçun neden ibaret olduğu, savunmasını yapacağı tarihten en az 7 gün önce yazılı olarak bildirilecek. Öğrenci, savunmasını sözlü ya da yazılı olarak yapabilecek.
  4. Disiplin cezası verilen bir eylemin, disiplin ceza zamanaşımı süresi içerisinde tekerrüründe bir derece ağır ceza uygulanacak. Disiplin suçunun tekerrürü gerekçesiyle yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası verilemeyecek. Yasada, yükseköğretim kurumlarında çalışan 50/d'li araştırma görevlilerinin 33/a kapsamına alınmasına ilişkin düzenleme yer alıyor.
  5. Tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık eğitimi yapmakta olanlar ve bu eğitimlerini tamamlamış olanlar hariç; tezli yüksek lisans veya doktora, sanatta yeterlik eğitimine devam eden veya bu eğitimlerini tamamlamış araştırma görevlileri, düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay içinde talep etmeleri halinde kadrolarının bulunduğu üniversite tarafından araştırma görevlisi kadrosuna atanacak.


#50D
#araştırma görevlisi
#yök
1 saat önce
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Araştırma görevlilerine kadro düzenlemesinde detaylar belli oldu
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