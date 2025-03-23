Arefe günü resmi tatil mi? Arefe hangi gün, yarım gün mü? 2025 resmi tatiller

Ramazan bayramı arefesi için artık az bir süre kaldı. Yüzbinlerce vatandaş bayram tatili öncesinde hazırlıklarını sürdürürken, Arefe gününün ne zaman olduğunu, yarım gün mü ve resmi tatil olup olmadığını merak ediyor. İşte 2025 resmi tatiller ve arefe günü bilgileri.