Arefe günü resmi tatil mi? Arefe hangi gün, yarım gün mü? 2025 resmi tatiller

Ramazan bayramı için geri sayım başladı. Arefe gününün resmi tatil mi, yarım gün mü olduğu ise merak edilen konuların başında geliyor. Bayram tatili programını yapacak olanlar Ramazan Arefesinin ne zaman olduğunu ve resmi tatil olup olmadığı hakkındaki bilgileri sorgulamaya devam ediyor. İşte Arefe günü hakkındaki tüm detaylar.
Ramazan bayramı arefesi için artık az bir süre kaldı. Yüzbinlerce vatandaş bayram tatili öncesinde hazırlıklarını sürdürürken, Arefe gününün ne zaman olduğunu, yarım gün mü ve resmi tatil olup olmadığını merak ediyor. İşte 2025 resmi tatiller ve arefe günü bilgileri.
AREFE GÜNÜ NE ZAMAN?
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı 2025 dini günler takvimine göre, Ramazan bayramı Arefesi bu sene 29 Mart Cumartesi gününe denk gelmektedir.
AREFE GÜNÜ RESMİ TATİL Mİ, YARIM GÜN MÜ?
Arefe günü yarım gün resmi tatil olup, kamu kurumları ve kuruluşları arefe gününde tatil yaparken, o gün özel sektörde çalışanlar yarım gün mesai ücreti alacaktır.
Ramazan Bayramı Tatili: 29,30, 31 Mart ve 1 Nisan 2025 tarihlerinde olup 3,5 gündür. Bu tatilin 2 günü iş gününe denk gelmektedir.
RAMAZAN BAYRAMI AREFESİ: 29 MART 2025 CUMARTESİ
RAMAZAN BAYRAMI 1. GÜNÜ: 30 MART 2025 PAZAR
RAMAZAN BAYRAMI 2. GÜNÜ: 31 MART 2025 PAZARTESİ
RAMAZAN BAYRAMI 3. GÜNÜ: 1 NİSAN 2025 SALI