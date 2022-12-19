2022 Dünya Kupası Finali: Şampiyon Arjantin!

Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenen FIFA 2022 Dünya Kupası finalinde Lusail Stadı’nda Arjantin ile Fransa karşı karşıya geldi. Karşılaşmada Polonya Futbol Federasyonu'ndan Szymon Marciniak düdük çaldı.Normal süresi 2-2, uzatma dakikaları ise 3-3 biten mücadelede penaltı atışlarına gidildi. Penaltı atışlarında 4-2 üstünlük sağlayan Arjantin, şampiyon oldu.

2022 DÜNYA KUPASI FİNALİ'NDE FRANSA ARJANTİN'E MAĞLUP OLDU

Arjantin

2022 Dünya Kupası Finali'nde Arjantin, 3-3 eşitlikle sona eren maçta Fransa'ya penaltılarda 4-2'lik üstünlük sağlayarak şampiyonluğa ulaştı. Arjantin, tarihindeki 3. Dünya Kupası şampiyonluğunu elde ederken Lionel Messi, eşsiz başarılarına bir yenisini ekleyerek kupa koleksiyonuna Dünya Kupası'nı da kattı.

ARJANTİN- FRANSA MAÇI ÖZETİ

Arjantin- Fransa

Lusail Stadı'nda oynanan karşılaşmaya etkili başlayan Arjantin, 23. dakikada yıldız oyuncusu Lionel Messi'nin penaltıdan kaydettiği golle 1-0 öne geçti. "Tangocular" hiçbir varlık gösteremeyen Fransa karşısında 36. dakikada Angel Di Maria'nın fileleri havalandırması sonucunda farkı 2'ye çıkardı: 2-0.

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Arjantin, ilk yarıyı 2-0 üstün tamamladı.

Karşılaşmanın son 10 dakikasında Fransa müthiş bir geri dönüşe imza attı. "Horozlar" Kylian Mbappe'nin 80. ve 81. dakikada ilki penaltıdan olmak üzere 97 saniye içinde attığı gollerle beraberliği sağladı: 2-2.

Kalan dakikalarda iki takım da yakaladığı pozisyonları değerlendiremedi ve karşılaşmanın normal süresi 2-2 beraberlikle tamamlandı.

İlk uzatma bölümünde eşitlik bozulmadı. Mücadelenin 108. dakikasında tekrar sahneye çıkan Lionel Messi, Arjantin'i tekrar öne geçirdi: 3-2.

Ancak Fransa mücadeleyi bırakmadı ve 118. dakikada Mbappe, penaltıdan attığı golle skoru 3-3'e getirdi.

Uzatma bölümünde de eşitlik bozulmadı ve penaltı atışlarına gidildi. Penaltılarda Fransa'ya 4-2 üstünlük kuran Arjantin, 2022 FIFA Dünya Kupası'nda şampiyonluğa ulaştı.

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ARJANTİN'İN ÜÇÜNCÜ MESSİ'NİN İLK KUPASI

Messi

Arjantin, Dünya Kupası'nda üçüncü kez şampiyonluk ipini göğüsledi.

"Tangocular" futbolun milli takımlar düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 1978 ve 1986'nın ardından üçüncü kez kupayı müzesine götürmeyi başardı.

Arjantin penaltılarda Fransa'yı 4-2 mağlup ederek 36 yıl sonra Dünya Kupası'nı kazandı ve Messi kariyerindeki tek eksik olan kupayı da kazanmayı başardı.

Turnuvaya Suudi Arabistan yenilgisiyle başlayan fakat daha sonra tüm maçlarını kazanan Arjantin turnuvanın en büyük favorilerinden biriydi.

Messi, Dünya Kupası'nda en fazla forma giyen ve en fazla süren oyuncu oldu. Arjantin'in Dünya Kupası tarihinde en fazla gol atan oyuncu konumuna geldi. Bir Dünya Kupası'nda tüm aşamalarda gol atan tek oyuncu oldu.

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FRANSA İKİNCİLİKLE YETİNDİ

Fransa, Dünya Kupası tarihinde ikinci kez finalde mağlup oldu.

Turnuvada 4. kez final oynayan "Horozlar", 2006'nın ardından 2022'de de ikincilikle yetindi.

Fransa, 1998 ve 2018'de ise kupayı müzesine götürdü.

KYLIAN MBAPPE’DEN HAT-TRİCK

2022 FIFA Dünya Kupası final karşılaşmasında Fransa Milli Takımı'nda forma giyen Kylian Mbappe, attığı 3 gol ile yıldızlaştı. Mbappe, Dünya Kupası’nda Fransa formasıyla çıktığı 7 maçta 8 gol 2 asistlik performans sergiledi.

Dünya Kupası, Messi'nin ellerinde havaya kalkıyor...pic.twitter.com/phcizUq8gI — SPOR (@yenisafakspor) December 18, 2022