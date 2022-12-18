Kupa töreninde Messi'ye giydirilen kıyafet çok konuşuldu

Kupa töreninde FIFA Başkanı Infantino, Messi ve Katar Şeyhi Temim bin Hamad es-Sani.

Dünya Kupası finalinde Arjantin, Fransa'yı penaltılarda 4-2 mağlup ederek kupanın sahibi olmuştu. Yıllar boyunca hafızalarda yer edinecek kupa törenine Katar'a imzası atıldı.

Kupa töreninde Messi'ye giydirilen kıyafet nedir?

Törende Messi'ye kupa verilirken Katar Şeyi Temim bin Hamad es-Sani tarafından Bişt isimli yöresel kıyafet giydirildi.

Dünya Kupası bu tarihi fotoğraflar ile anılacak.

Dünyanın gelmiş geçmiş en büyük yıldızı olarak kabul edilen Messi'nin tarihe geçen bu anları ilerleyen yıllarında üzerinde bişt varken kaldırdığı Dünya Kupası kareleriyle hatırlanacak.

Dünya Kupası, Messi'nin ellerinde havaya kalkıyor...pic.twitter.com/phcizUq8gI — SPOR (@yenisafakspor) December 18, 2022

Messi'nin giydiği bişt nedir?

Körfez ülkelerindeki Arapların giydiği, gri, siyah, kahverengi, beyaz ve bej gibi farklı renkleri bulunan kıyafet, bişt olarak isimlendiriliyor.

REKLAM

Cübbe şeklinde tam boy olan ancak net bir şekilde kol kesimi bulunmayan bişt, özel günler ve resmi münasebetler sırasında takım elbisenin üzerine giyiliyor.

Gelenek ve göreneklerine bağlı olan ülke vatandaşları, bişti ulusal kimliğin bir parçası olarak görüyor. Günlük olarak giyilmeyen bu kıyafet, bayram, düğün, ulusal münasebetler gibi özel günlerde daha çok tercih ediliyor. Bişt ayrıca, mezuniyet törenlerinde de cübbe olarak giyiliyor.

Teknik özellikleri

Bir adet Bişt, 5 dikiş ustası tarafından hazırlandığında 5-7 gün sürmektedir. Ancak aynı Bişt, bir dikiş ustası tarafından dikilecekse ortalama 20 gün almaktadır. Bişt için 3 ayrı kumaş türü kullanılır Yazlık bişt için Londra, Japonya veya Necef kumaşı tercih edilmektedir.

REKLAM

Yün, deve kılı ve pamuk karışımından bir tür kumaşın kışlık Biştler için kullanılır. Mevsimlik Bişt için ise İngiltere ve Japonya'dan ithal edilen marina yününden yapılan "İngiliz kumaşının" kullanılmaktadır.

Ortalama bişt fiyatları

Katar'da hazır satılan geleneksel Bişt elbisesinin fiyatı 300 Katar riyalinden (yaklaşık 1.370 TL) başlar ve 800 riyale (yaklaşık 3.660 TL) kadar çıkar.

Sipariş üzerine elle dikilen Bişt elbisesinin fiyatı ise ortalama 1500 riyalden (yaklaşık 6.860 TL) başlar ve 7 bin riyale (yaklaşık 32.300 TL) kadar çıkar.

Messi'ye kupa töreninde giydirilen bişt, kuşku yok ki çok güzel başlayan ve tamamlanan 2022 Katar Dünya Kupası'nın imzalarından biri oldu.

Tartışma bitti mi❓ pic.twitter.com/RfXxYrJ1vy REKLAM December 18, 2022

SPOR Arjantin Dünya Şampiyonu

SPOR Dünya Kupası'nda ödüllerin sahibi belli oldu