Dünya Kupası'nda ödüllerin sahibi belli oldu

Dünya Kupası'nda Arjantin, penaltılarda Fransa'yı 4-2 mağlup ederek şampiyon oldu.

Finalde kupayı Arjantin alırken, şampiyonanın enlerine de ödülleri verildi.

Dünya Kupası'nda en iyi genç Fernandez

Dünya Kupası'nda Arjantin formasıyla yaptıklarıyla en iyi genç futbolcu ödülünü 21 yaşındaki orta saha Enzo Fernandez oldu.

Benfica'da top koşturan orta saha, Dünya Kupası'nda forma giydiği 7 maçta 1 gol 1 asist yaparken oynadığı oyunla beğeni toplamıştı.

İlk iki grup maçında oyuna sonradan dahil olan Fernandez gösterdiği performanstan sonra, kalan bütün maçlarda 11'de başlamıştı.

Dünya Kupası'nda en iyi kaleci Emiliano Martinez

Dünya Kupası'nda Arjantin formasıyla yaptığı kalecilik, özellikle penaltılarda gösterdiği performansla en iyi kaleci 30 yaşındaki kaleci Emiliano Martinez oldu.

Aston Villa'da oynayan Martinez, Dünya Kupası'nda penaltılara giden Hollanda ve Fransa final maçında toplamda 3 penaltı çıkartarak ödülü hak etti.

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Emiliano Martinez, kuşkusuz Arjantin'in kupayı kazanmasında Messi'den sonraki en büyük pay sahibiydi.

Dünya Kupası'nda Altın Ayakkabı Mbappe'nin

Dünya Kupası'nda gol kralı Fransa'dan Mbappe oldu ve Altın Ayakkabı ödülünü aldı.

Finalden önce 5 golü olan 23 yaşındaki genç futbolcu finalde yaptığı hattrick ile 8 gole ulaştı ve en yakın rakibi Messi'den (7) bir gol önde olarak ödülün sahibi oldu.

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Dünya Kupası'nı kazanamayan Mbappe, Altın Ayakkabı'yı buruk aldı.

Dünya Kupası'nın en değerli futbolcusu Lionel Messi

Dünya Kupası'nı Arjantin kazanırken, turnuvanın en değerli futbolcusu ödülü Lionel Messi'ye verildi.

Son Dünya Kupası'nda gösterdiği performans bir tarafa attığı 7 gol ve yaptığı 3 asistle taraflı tarafsız herkesin merakla takip ettiği yıldız futbolcu kuşkusuz ödülün tek adayıydı.

Lionel Messi 5. ve son Dünya Kupası'na yakışır bir performans sergiledi.

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