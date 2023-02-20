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Asbest nedir? Asbestin sağlığa zararları neler?
Asbest Söküm Uzmanları Derneği (ASUD) Başkanı Mehmet Şeyhmus Ensari de deprem bölgesinde çalışan ekiplerin zararlı tozlara maruz kaldığına dikkat çekerek, tozların yayılmasıyla çevre ve halk sağlığı sorununun ortaya çıktığını söyledi.
Asbest, solunduğunda ciddi sağlık sorunlarına neden olabilen bir madendir. Asbestin sağlık riskleri arasında aşağıdakiler yer alır:
Yıkım ve enkaz kaldırıma işlemlerinin kontrolsüz yapılması halinde gelecekte tedavisi mümkün olmayan hastalıkların oluşabileceğini söyleyen Ensari, şöyle devam etti: