Asbest nedir? Asbestin sağlığa zararları neler?
Asbest Söküm Uzmanları Derneği (ASUD) Başkanı Mehmet Şeyhmus Ensari de deprem bölgesinde çalışan ekiplerin zararlı tozlara maruz kaldığına dikkat çekerek, tozların yayılmasıyla çevre ve halk sağlığı sorununun ortaya çıktığını söyledi.
ASBEST NEDİR?
Asbestoz olarak da bilinen asbest, bir tür kanserojen mineralidir. Silisyumun sodyum, magnezyum, demir, kalsiyumla birlikte oluşturduğu ısıya, aşınmaya, kimyasal maddelere karşı dayanıklı lifsel yapısında hidrate silikatlardır. 20. yy'dan beri yaygın olarak kullanılan asbest halk arasında çorak toprak, ak toprak, höllük gibi isimlerle de bilinir. Kullanım alanı oldukça geniş olan asbest özellikle kimya, tekstil, izolasyon, kağıt, çimento, inşaat gibi sektörlerde tercih ediliyor.
ASBESTİN SAĞLIĞA ZARARLARI NELER, HANGİ HASTALIKLARA YOL AÇAR?
Asbest, solunduğunda ciddi sağlık sorunlarına neden olabilen bir madendir. Asbestin sağlık riskleri arasında aşağıdakiler yer alır:
Yıkım ve enkaz kaldırıma işlemlerinin kontrolsüz yapılması halinde gelecekte tedavisi mümkün olmayan hastalıkların oluşabileceğini söyleyen Ensari, şöyle devam etti: