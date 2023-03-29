Asgari ücret olası zammı için gözler önümüzdeki günlerde yapılacak yeni açıklamalarda olacak. Yılbaşında gerçekleştirilen görüşmeler sonrasında 2023 yılı asgari ücret zam oranı yüzde 54.5 olarak açıklanmış ve asgari ücret 8506 TL’ye yükselmişti. 2023 asgari ücrete ek zamma ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’den açıklama geldi.

En düşük emekli maaşının 5 bin 500 TL'den 7 bin 500 TL'ye yükseltilmesinin ardından gözler asgari ücret ara zammı konusuna çevrildi. 2023 yılı Ocak ayında yapılan yüzde 54,66 oranındaki zamla birlikte yeni asgari ücret 8 bin 506 TL'ye yükselmişti. Gelen zamla birlikte asgari ücretle emekli maaşları arasındaki makas daraldı. Asgari ücrete ara zam yapılıp yapılmayacağı merak konusu olurken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Asgari ücrete ara zamla ilgili şuan için gündemimiz yok. Temmuz'da enflasyonda düşme eğilimi devam ederse asgari ücrette yeniden değerlendirmeye gerek duyulmaz, şu anda gündemimizde değil. Ama Temmuz döneminde yeniden değerlendiririz, o günkü şartlarda bakarız" dedi.