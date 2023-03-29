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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan milyonları ilgilendiren açıklama: Asgari ücrete yeni ara zam gelecek mi?

Asgari ücrete ara zam, emekli maaşına yapılan 2 bin TL'lik son zammın ardından gündeme geldi. Son dakika gelişmesinin ardından gözler asgari ücrete ara zam yapılıp yapılmayacağına çevrildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücrete ilişkin, "Enflasyon düşüyor. Düşüş eğilimi devam ederse yeniden değerlendirmeye gerek yok" demişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, temmuz ayında asgari ücrete ara zam geleceğini açıkladı. İşte 2023 asgari ücret zammı ilişkin haberin detayları.

14:13 . 29/03/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Asgari ücrete ara zam olacak mı?

Asgari ücrete ara zam olacak mı?

Asgari ücret olası zammı için gözler önümüzdeki günlerde yapılacak yeni açıklamalarda olacak. Yılbaşında gerçekleştirilen görüşmeler sonrasında 2023 yılı asgari ücret zam oranı yüzde 54.5 olarak açıklanmış ve asgari ücret 8506 TL’ye yükselmişti. 2023 asgari ücrete ek zamma ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’den açıklama geldi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin

Asgari ücrete ek zam olur mu?

En düşük emekli maaşının 5 bin 500 TL'den 7 bin 500 TL'ye yükseltilmesinin ardından gözler asgari ücret ara zammı konusuna çevrildi. 2023 yılı Ocak ayında yapılan yüzde 54,66 oranındaki zamla birlikte yeni asgari ücret 8 bin 506 TL'ye yükselmişti. Gelen zamla birlikte asgari ücretle emekli maaşları arasındaki makas daraldı. Asgari ücrete ara zam yapılıp yapılmayacağı merak konusu olurken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Asgari ücrete ara zamla ilgili şuan için gündemimiz yok. Temmuz'da enflasyonda düşme eğilimi devam ederse asgari ücrette yeniden değerlendirmeye gerek duyulmaz, şu anda gündemimizde değil. Ama Temmuz döneminde yeniden değerlendiririz, o günkü şartlarda bakarız" dedi.

  • Meclis'te partisinin grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Temmuz ayında asgari ücrete zam yapılacağını duyurdu.
Asgari ücret

2023 asgari ücret net ve brüt ne kadar?

2023 yılın asgari ücretİ brüt 10 bin 8 TL, net olarak 8 bin 506 TL'ye yükseldi. Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, verilen ücrette işçi başına 250 TL devlet desteği ödeneceği açıklandı. 2022 Temmuz ayına orala 2023 yılı asgari ücreti yüzde 54,66 oranında arttı.


#asgari ücret
#asgari ücret ara zam
#2023 asgari ücret
#Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin
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