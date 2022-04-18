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Ashab-ı Bedir duasının faziletleri: Ashab-ı Bedir duası okunuşu

Kardeşliğin, muhabbetin, samimiyetin ve bereketin ayı ramazanın gelmesiyle gönüllerimiz huzur ve sükunet doldu. Ramazan ayından dini vazifelerini yerine getiren müslüman alemi son zamanlarda en çok Ashab-ı Bedir duasını araştırmaya başaldı. Peki, Ashab-ı Bedir duası faziletleri nelerdir? Ashab-ı Bedir duası nasıl okunur? İşte haberin detayları sizlerle...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Ashab-ı Bedir duasının faziletleri: Ashab-ı Bedir duası okunuşu
​Ashab-ı Bedir duasının faziletleri

Kardeşliğin, muhabbetin, samimiyetin ve bereketin ayı ramazanın gelmesiyle gönüllerimiz huzur ve sükunet doldu. Ramazan ayından dini vazifelerini yerine getiren müslüman alemi son zamanlarda en çok Ashab-ı Bedir duasını araştırmaya başaldı. Peki, Ashab-ı Bedir duası faziletleri nelerdir? Ashab-ı Bedir duası nasıl okunur? İşte haberin detayları sizlerle...

Ashab-ı Bedri duasının okunuşu

"O, Bedir'de bulunmuştur. Nereden bileceksin ki, Allah Teâlâ Bedir ehlinin hâllerine muttalî oldu ki onlar hakkında: Dilediğinizi yapın, muhakkak ki sizi affettim buyurdu"

Peygamber efendimizin bizzat bu savaşçılara söylediği hadis bu şekildedir. Bu savaşçılar sadece peygamber efendimiz tarafından değil tüm halk tarafından da çok sevilmiştir. Bu yüzden de yerel halk da onlara dua etmiştir. Bu dua da dilden dile dolaşarak Ashab-ı Bedir duası olarak kalmıştır. Savaşa katılan savaşçılardan bazıları da önemli isimler olarak anılmaktadır.

İşte bu savaşa katılan bazı önemli sahabeler:

  1. Ve biseyyidina Ebû Bekir Sıddık el-Muhaciri (R.A.)
  2. Ve biseyyidina Osman bin Affan el-Muhaciri (R.A.)
  3. Ve biseyyidina Ömer bin Hattab el-Muhaciri (R.A.)
  4. Ve biseyyidina Talha bin Ubeydullah el-Muhaciri (R.A.)
  5. Ve biseyyidina Ali bin Ebi Talib el-Muhaciri (R.A.)
  6. Ve biseyyidina Abdurrahman bin Avf el-Muhaciri (R.A.)
  7. Ve biseyyidina Zübeyr bin Avvam el-Muhaciri (R.A.)
  8. Ve biseyyidina Said bin Zeyd el-Muhaciri (R.A.)
  9. Ve biseyyidina Sa'd bin Ebi Vakkas el-Muhaciri (R.A.)

Ashab-ı Bedir duasının fazileti

Bedir Savaşı'na katılan Ashabı Bedir sayısı 313'tür. Bazı kaynaklarda bu sayı, 319, 331 veya 333 olarak geçmektedir. Bedir Savaşı'na katılan bütün Müslümanların mertebeleri yüksek ve cennetlik olsa da bazı isimler savaş içinde ön plana çıkıyorlar.

Peygamber Efendimiz, savaş stratejisi ve ön görüsü sayesinde savaşın kazanılmasında etkin rol oynamıştır.

Hz. Hamza, Hz. Ali, Hz. Ubeyde, Hz. Ömer ve Amr ile Afra bin Muaz kardeşler savaş içindeki maharetleriyle düşmana korku salmışlardır. Amr ile Afra kardeşler savaş esnasında Ebu Cehil'i öldüren kişiler olarak tarihe geçmişlerdir.

Ashabı Bedir isimlerini sayarken muhacirlerin isimlerinin sonlarına mutlaka "el-Muhaciri" eklemeyi unutmayınız. Ashabı Bedir isimlerini okuyarak birçok hastalığa şifa olunduğu alimlerce rivayet edilmiştir. Hastalığınıza karşı Ashabi Bedir isimlerini okuyup, sonra şifa talep ediyorsunuz.

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