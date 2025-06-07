Askerlik yerleri ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? Ağustos ayı askerlik sevk ve celp tarihleri

2025 yılı Ağustos celp dönemi için geri sayım başladı. Askerlik görevini yapacak binlerce yükümlü, e-Devlet üzerinden tercih işlemlerini 31 Mayıs’a kadar gerçekleştirdi. Şimdi ise en çok merak edilen konu belli: “Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?” Yedek subay, astsubay ve erlerin sevkleri 7 Ağustos’ta başlayacak. İşte Ağustos celbiyle ilgili kritik tarihler…