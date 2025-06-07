Askerlik yerleri ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? Ağustos ayı askerlik sevk ve celp tarihleri

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 2025 yılı Ağustos celp dönemi kapsamında sınıflandırma duyurusunu yayımlamıştı. Yedek subay, yedek astsubay ve er statüsündeki yükümlülerin 31 Mayıs’a kadar tercih işlemlerini tamamlamasının ardından gözler, askerlik yerlerinin açıklanacağı tarihe çevrildi. İlk sevkler 7 Ağustos 2025 tarihinde başlayacak. Peki, Ağustos 2025 askerlik yerleri ne zaman belli olacak?
2025 yılı Ağustos celp dönemi için geri sayım başladı. Askerlik görevini yapacak binlerce yükümlü, e-Devlet üzerinden tercih işlemlerini 31 Mayıs’a kadar gerçekleştirdi. Şimdi ise en çok merak edilen konu belli: “Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?” Yedek subay, astsubay ve erlerin sevkleri 7 Ağustos’ta başlayacak. İşte Ağustos celbiyle ilgili kritik tarihler…
AĞUSTOS ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN BELLİ OLACAK?
MSB tarafından Ağustos 2025 askerlik yeri 30 Temmuz 2025 tarihinde E-Devlet'ten ilan edilecek.
Sevk Tarihleri:
Yedek Subay/Astsubay Adayları ile Er (1’inci Grup) - 7 Ağustos
Er (2'inci Grup) - 4 Eylül
Er (3'ünü Grup) - 2 Ekim
ASKERLİK SEVK BELGELERİ NE ZAMAN, NASIL ALINIR?
Yükümlüler, askerlik belgelerini e-Devlet'ten elde edebiliyor. 1’inci grupta sevke tabi olanlar sınıflandırma sonuçlarının açıklandığı tarihten itibaren, 2 ve 3’üncü grupta sevke tabi olanlar ise sevk tarihlerinin 10 gün öncesinden belgelerine erişim sağlayacak.