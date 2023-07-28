Aşure mesajları , Muharrem ayı sözleri, bu mübarek günü ve bu faziletli ayı idrak etmek isteyen Müslümanlar tarafından merak ediliyor. Peygamberler tarihi açısından önemli bir gün olup, Arapçada on anlamına gelen "aşara" kelimesinden türeyen Aşure Günü, hicri yılın ilk ayı muharremin onuncu gününe denk geliyor. En güzel, farklı, ve resimli aşure günü mesajları ve sözleri burada sizler için derledik.

Aşure günü mesajları ve sözler

Aşure gününün bütün hayır ve bereketlerine nail olabilmemiz #duâ'sıyla aşure günümüz mübarek olsun. Muharrem bolluk bereket ayı hoş geldin. Ülkemin topraklarına denizlerine bolluk bereket gelsin. Evlerimize işlerimize gönüllerimize huzur mutluluk gelsin inşallah.

Allah, Aşure gününde Peygamberlerine ikramda bulunduğu gibi bize de ikram edip nimetlerini ihsan eylesin. Tevbelerini kabul ettiği gibi bizim de tevbemizi kabul eylesin.

İslam aleminin Aşure Gününü tebrik eder, bereket ve paylaşmanın sembolü olan bu mübarek günün birlik ve beraberliğimizin pekişmesine vesile olmasını Cenabı Hak'tan temenni ederiz.

Yeni Hicri Yılımızla birlikte, Muharrem ayımızın ve Aşure günümüzün tüm İslâm alemine hayırlar getirmesini temenni ederiz.

Her kim aşure gününde ailesine ve ev halkına ikramda bulunursa, Cenabı Hak da senenin tamamında onun rızkına bereket ve genişlik ihsan eder. (Hadisi şerif)

Kazanlarda bereket ve kardeşlik karışsın. Muharrem ayı ve Aşure günü hayırlı olsun.

Aşure başlı başına insanlığa mesajdır. Farklılıkların bir tencerede birleştiğinde nasıl lezzetli, bereketli bir ağız tadı olduğunu paylaşmanın mutluluğunu anlatır bana. Hayatı kolaylaştıran birliğimiz daim, bereketimiz çok olsun. Kardeşlik, paylaşma ve dayanışmayı simgeleyen Aşure Günümüz mübarek olsun. Bu vesile ile Hz. Hüseyin'i ve Ehl-i Beyt'i rahmetle yâd ediyorum. Bugün Muharrem ayının 10’u. En tatlı, en güzel, manevi anlamı en güzel gün... Muharrem bolluk bereket ayı hoş geldin. Ülkemin topraklarına denizlerine bolluk bereket gelsin. Evlerimize işlerimize gönüllerimize huzur mutluluk gelsin inşallah. Allah, Aşure gününde Peygamberlerine ikramda bulunduğu gibi bize de ikram edip nimetlerini ihsan eylesin. Tevbelerini kabul ettiği gibi bizim de tevbemizi kabul eylesin.

Muharrem ayı ne zaman bitecek?

19 Temmuz 2023 Çarşamba günü idrak edilmeye başlanan Muharrem ayı, 16 Ağustos Perşembe günü son bulacak.

Aşure günü ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor?

Muharrem ayının 10. günü idrak edilen Aşure Günü, 28 Temmuz 2023 Cuma gününe denk geliyor. Aşure dağıtımı ise Muharrem ayının 10. gününden sonra, 16 Ağustos Perşembe gününe kadar devam edecek. Bu süre içerisinde bereketli aşureler sevgiyle paylaşılacak ve insanlar arasında dayanışma ruhu güçlenecek.

Aşure günü nedir?

Paylaşmanın, dayanışmanın, birlikteliğin ve sevginin ifadesi, bolluk ve bereketin simgesi olan aşure bu önemli günde yapılarak dağıtılacak. Hadis kaynaklarına göre, Hazreti Nuh'un gemisinin tufandan kurtulması ve Hazreti Musa'nın Kızıldeniz'den geçerek İsrailoğulları'nı Firavun'dan kurtarması hadiseleri de bu günde gerçekleşti.

Ayrıca kültür tarihine ait birçok esere göre, Hazreti Adem'in işlediği günahtan sonra tövbesinin kabul edilmesi, Hazreti İdris'in diri olarak göğe yükseltilmesi, Hazreti İbrahim'in ateşte yanmaması, Hazreti Yakup'un, oğlu Yusuf'a kavuşması, Hazreti Eyyub'un hastalıklarının iyileşmesi, Hazreti Yunus'un balığın karnından çıkması ve Hazreti İsa'nın doğumu ve ölümden kurtarılarak göğe yükseltilmesi gibi hadiselerin de bugün yaşandığı kabul ediliyor.

Aynı zamanda Emevi Devleti'nin ikinci Halifesi Yezid bin Muaviye tarafından 10 Ekim 680'de Hazreti Muhammed'in torunu Hazreti Hüseyin ve 72 yakınının şehit düştüğü "Kerbela olayı" da bugün yaşandı.

Bu olayların muharrem ayının onuncu gününde yaşanması dolayısıyla dini gelenekte bugüne büyük önem atfediliyor. Müslümanlar bugünü özellikle nafile oruç tutarak ifa ediyor.

Hazreti Nuh ve onun çağrısına uyarak gemiye binenlerin, aşure aşı tüketmeleri dolayısıyla Müslümanların aşure yaparak paylaşma geleneği bugün de yaşatılıyor.

Aşure günü 10 peygambere verilen 10 ikram ve ihsan:

1. Hz. Musa’nın denizi yarması üzerine Firavun ile ordusunun sulara gömüldüğü gün.

2. Hz. Nuh’un Cudi Dağı’nın üzerine gemisini demirlediği gün.

3. Hz. Yunus’un balığın karnından kurtulduğu gün.

4. Hz. Âdem’in tövbesinin kabul edildiği gün.

5. Hz. İsa’nın dünyaya gelip semaya yükseldiği gün.

6. Hz. Yusuf’un kardeşlerinin attığı kuyudan çıkarıldığı gün.

7. Hz. Davud’un tövbesinin kabul edildiği gün.

8. Hz. İbrahim’in oğlu Hz. İsmail’in doğduğu gün.

9. Hz. Yusuf’un hasretinden dolayı gözleri kapanan Hz. Yakub’un görmeye başladığı gün.

10. Hz. Eyyûb’un hastalığından şifaya kavuştuğu gün.

Muharrem ayı nasıl değerlendirilmeli?

Oruç: Peygamber Efendimiz (s.a.v.) “Muharrem ayından bir gün oruç tutan kimseye, bir gününe karşılık otuz günlük sevap vardır.” buyurarak bu ayda tutulan orucun önemine değinmiştir. Ramazan oruçlarından sonra tutulan oruçların en faziletlisi Muharrem ayında tutulan oruçlardır. Muharrem ayının ilk 10 günü ya da 9, 10 ve 11. günleri oruç tutanlara kat kat sevap yazılır. Peygamberimiz, özellikle Muharrem ayının 10. gününe denk gelen Aşure gününde oruç tutmayı tavsiye etmiş ve "Aşure günü tutulan oruç, geçmiş senenin günahına kefaret olur" buyurmuştur. Yahudilere benzememek için de sadece Aşure gününde değil,Muharrem ayının 9. ya da 11. gününde de oruç tutmamızı önermiştir.

Namaz: Muharrem ayının ilk gecesi şu şekilde niyet ederek bir Tesbih Namazı kılınır:

"Yâ Rabbî, bu yeni senede beni mağfiret-! ilâhîne, rızâ-i ilâhîne ve hidâyet-i ilâhîne mazhar eyle. Yeni açılan amel defterimi rızâ-i ilâhîne muvâfık amel ile doldurmayı bana nasip eyle. Beni gadab-ı ilâhîne dûçâr edecek amellerden muhâfaza buyur."

Tesbih namazı nasıl kılınır, namazda ne okunur?

Tesbih namazında şunlar okunur:

1. rek'atte: 1 Fâtiha-i Şerîfe, 1 Âyetü'l-Kürsî,

2. rek'atte: 1 Fâtiha-i Şerîfe, 1 Âmene'r-Rasûlü... (Sûre-i Âl-i İmrân'ın ilk 2 âyeti de ilâve edilerek)

3. rek'atte: 1 Fâtiha-i Şerîfe, 1 Hüvellâhüllezî...

4. rek'atte: 1 Fâtiha-i Şerîfe, 1 ihlâs-ı Şerîf.

Namazdan sonra istiğfâr edilir, salavât-ı şerife getirilir ve arkasından duâ yapılır. (Duâ ve İbâdetler, Fazilet Neşriyat)

Muharrem ayının 1’i ile 10’u arasında kılınacak namaz :

Muharrem ayının biri ile onu arasında bir defa olmak üzere, 2 rek'atte bir selâm vererek 6 rek'at namaz kılınır. Bu namaz akşamla yatsı arasında kılınabileceği gibi, bu vakitte kılınamadığı takdirde yatsıdan sonra da kılınabilir.

Namaza şöyle niyet edilir: "Niyet eyledim yâ Rabbi, senin rızâ-i şerifin için namaza. Herhangi bir komşumun ve din kardeşimin veyâ herhangi bir kimsenin bana hakkı geçmiş ise, bu hakkın ödenmesi için, Allâhü Ekber..."

1. rek'atte: 1 Fâtiha-i Şerîfe, 1 Âyetü'l-Kürsî, 11 İhlâs-ı Şerîf.

2. rek'atte: 1 Fâtiha-i Şerîfe, 10 İhlâs-ı Şerîf.

3. rek'atte: 1 Fâtiha-i Şerîfe, 1 El-hâkümü't-tekâsür, 11 İhlâs-ı Şerîf.

4. rek'atte: 1 Fâtiha-i Şerîfe, 10 İhlâs-ı Şerîf.

5. rek'atte: 1 Fâtiha-i Şerîfe, 3 Kul yâ eyyühe'l-kâfirûn, 11 ihlâs-ı Şerîf.

6. rek'atte: 1 Fâtiha-i Şerîfe, 10 İhlâs-ı Şerîf okunur. Namazdan sonra duâ edilir.



