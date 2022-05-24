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ATA AÖF sınav giriş belgesi nasıl alınır? 2022 ATA AÖF sınav tarihleri

Binlerce üniversite öğrencisi ATA AÖF final sınavı için araştırmalara başladı. 28-29 Mayıs 2022 tarihlerinde yapılacak olan Yarıyıl Sonu (Final) Sınavı için Sınav Merkezi Tercihleri 21 Nisan tarihine kadar yapıldı. Mayıs ayında düzenlenecek olan ATA AÖF final sınavları için geri sayım başladı. Peki, ATA AÖF sınav giriş belgesi yayımlandı mı, ne zaman yayımlanacak? İşte haberin detayları sizlerle...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​ATA AÖF sınav giriş belgesi nasıl alınır? 2022 ATA AÖF sınav tarihleri
2022 ATA AÖF sınav tarihleri.

ATA AÖF sınav tarihleri için adaylar heyecanla beklemeye başladı. Geçtiğimiz 09-10 Nisan 2022 tarihlerinde yapılan vize sınavı giriş belgesi 31 Mart Perşembe günü yayımlanmıştı. Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi final sınavları ise Mayıs ayında yapılacak. İşte detaylar...

ATA AÖF sınav giriş belgesi yayımlandı mı?

  • ATA AÖF sınav giriş belgesi henüz yayımlanmadı. 09-10 Nisan 2022 tarihlerinde yapılan vize sınavı giriş belgesi 31 Mart Perşembe günü yayımlanmıştı.
  • Öğrenciler sınav giriş belgelerini https://obs.atauni.edu.tr/ adresinden alabilecekler. Ara (vize) sınav giriş belgesi aynı zamanda AtaMeta uygulaması “Sınav İşlemleri” katından da alınabilecek.

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ATA AÖF sınav tarihleri

ATA AÖF yarıyıl sonu dönem sınavları 28 Mayıs ve 29 Mayıs tarihlerinde yapılacak.

ATA AÖF sınav sonuçları açıklandı mı?
ÖZGÜN
ATA AÖF sınav sonuçları açıklandı mı?

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