ATA AÖF sınav giriş belgesi nasıl alınır? 2022 ATA AÖF sınav tarihleri Binlerce üniversite öğrencisi ATA AÖF final sınavı için araştırmalara başladı. 28-29 Mayıs 2022 tarihlerinde yapılacak olan Yarıyıl Sonu (Final) Sınavı için Sınav Merkezi Tercihleri 21 Nisan tarihine kadar yapıldı. Mayıs ayında düzenlenecek olan ATA AÖF final sınavları için geri sayım başladı. Peki, ATA AÖF sınav giriş belgesi yayımlandı mı, ne zaman yayımlanacak? İşte haberin detayları sizlerle...

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