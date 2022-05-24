​ATA AÖF sınav giriş belgesi nasıl alınır? 2022 ATA AÖF sınav tarihleri

ATA AÖF sınav tarihleri için adaylar heyecanla beklemeye başladı. Geçtiğimiz 09-10 Nisan 2022 tarihlerinde yapılan vize sınavı giriş belgesi 31 Mart Perşembe günü yayımlanmıştı. Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi final sınavları ise Mayıs ayında yapılacak. İşte detaylar...
ATA AÖF sınav giriş belgesi yayımlandı mı?
- ATA AÖF sınav giriş belgesi henüz yayımlanmadı. 09-10 Nisan 2022 tarihlerinde yapılan vize sınavı giriş belgesi 31 Mart Perşembe günü yayımlanmıştı.
- Öğrenciler sınav giriş belgelerini https://obs.atauni.edu.tr/ adresinden alabilecekler. Ara (vize) sınav giriş belgesi aynı zamanda AtaMeta uygulaması “Sınav İşlemleri” katından da alınabilecek.
ATA AÖF SINAV BELGESİ ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ
ATA AÖF sınav tarihleri
ATA AÖF yarıyıl sonu dönem sınavları 28 Mayıs ve 29 Mayıs tarihlerinde yapılacak.