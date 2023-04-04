Sözleşmeli Öğretmenlik mülakat yerleri Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanacak. 40 bin öğretmen ataması için tercihleri 2-6 Mayıs, atama sonuçları 8 Mayıs tarihinde duyurulacak. Peki, sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınavı ne zaman, hangi tarihte yapılacak? İşte detaylar...