Sözleşmeli öğretmenlik
Öğretmen atama takviminin açıklanmasının ardından binlerce kişi başvurularını tamamladı. Geçen hafta biten başvurular sonrası şimdi öğretmen adayları mülakat yerlerini beklerken atama tercih tarihleri de gündeme geldi.
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMA TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?
Sonuçların ilanı ve itirazların alınması ardından sözleşmeli öğretmenlik tercihleri başlayacak. Atama tercihleri 2-6 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek ve sonuçlar 8 Mayıs günü adaylar ile paylaşılacak.
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı 2023 yılı için öğretmen atama takvimini yayınladı. Buna göre adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezleri 4 Nisan'da ilan edilecek.
45 BİN SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Mülakat yerlerinin açıklanmasının ardından Sözlü sınavlar, 7-16 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek, sonuçlar ise 18 Nisan'da açıklanacak.