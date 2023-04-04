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Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınavı ne zaman yapılacak?

Sözleşmeli Öğretmenlik mülakat yerleri Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanacak. 40 bin öğretmen ataması için tercihleri 2-6 Mayıs, atama sonuçları 8 Mayıs tarihinde duyurulacak. Peki, sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınavı ne zaman, hangi tarihte yapılacak? İşte detaylar...

10:04 . 4/04/2023 Salı
Yeni Şafak
Sözleşmeli öğretmenlik

Sözleşmeli öğretmenlik

MEB öğretmen atamaları için başvuru sürecinin sona ermesiyle gözler sözlü sınavın yapılacağı merkezlerde. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gelen açıklamaya göre 2023 yılı içinde 45 bin öğretmen ataması gerçekleştirilecek. Peki Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınavı ne zaman yapılacak?

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK SÖZLÜ SINAVI NE ZAMAN?

Yayımlanan 45 bin öğretmen ataması takvimine göre sözleşmeli öğretmenlik mülakatları 7-16 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Mülakat sonuçları ise 18 Nisan tarihinde açıklanacak.

ATAMA TERCİHLERİ NE ZAMAN?

Sonuçların ilanı ve itirazların alınması ardından sözleşmeli öğretmenlik tercihleri başlayacak. Atama tercihleri 2-6 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek ve sonuçlar 8 Mayıs günü adaylar ile paylaşılacak.

MEB 2023 ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ

Ön Başvuru ve Sözlü Sınav Merkezi Tercihlerinin Alınması 27/03/2023-01/04/2023

Adayların Sözlü Sınava Alınacakları Sınav Merkezlerininİlanı 04/04/2023

Sözlü Sınavların Yapılması 07-16/04/2023

Sözlü Sınav Sonuçlarının İlanı 18/04/2023

Sözlü Sınav Sonuçlarına İlişkin İtirazların Alınması 24-25/04/2023

Sözlü Sınav Sonuçlarına İlişkin İtirazların Sonuçlandırılması 28/04/2023

Atama Tercihlerinin Alınması 02-06/05/2023

Atama Sonuçlarının Açıklanması 08/05/2023

Göreve Başlama 01/09/2023 tarihinden itibaren



#sözleşmeli öğretmenlik
#öğretmen atama
#atama
#Milli Eğitim Bakanlığı
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