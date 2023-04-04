MEB öğretmen atamaları için başvuru sürecinin sona ermesiyle gözler sözlü sınavın yapılacağı merkezlerde. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gelen açıklamaya göre 2023 yılı içinde 45 bin öğretmen ataması gerçekleştirilecek. Peki Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınavı ne zaman yapılacak?