AUGİS görevli ücretleri ne zaman ödenecek? AÖF sınav görevlisi ödemeleri yattı mı?

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EÜ senatosunda araştırma üniversitesi sevinci

Ege Üniversitesi, YÖK tarafından hayata geçirilen “İhtisaslaşma ve Misyon Farklılaşması Projesi” kapsamında belirlenen 20 araştırma üniversitesinden biri oldu. Araştırma Üniversitesi Beratını Ankara’da Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve YÖK Başkanı Erol Özvar’ın elinden alan Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, sevincini senato toplantısında Ege Üniversitesi senato üyeleri ile paylaştı. Senato toplantısında konuşan Rektör Budak, “YÖKAK tarafından 5 yıllık tam akreditasyon almamızın ardından şimdi de Araştırma Üniversiteleri arasında yerimizi aldık. Bu başarılar bizlere daha büyük sorumluluklar yüklüyor. Daha çok çalışarak seviyemizi daha yukarılara çıkaracağız” diye konuştu.