AUZEF SINAV GİRİŞ BELGESİ: 2025 AUZEF sınavları ne zaman? İşte Güz Dönemi İstanbul Üniversitesi AUZEF sınav tarihleri

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) öğrencileri için sınav maratonu başlıyor. 2025 AUZEF sınav tarihleri netleşirken, öğrenciler sınav yerleri ve giriş belgeleri hakkında araştırmalarını hızlandırdı. İstanbul Üniversitesi tarafından yayımlanan akademik takvime göre güz dönemi sınavları belirlenen tarihlerde gerçekleştirilecek. Peki, AUZEF sınav yerleri belli oldu mu, sınav giriş belgeleri ne zaman erişime açılacak? İşte İstanbul Üniversitesi AUZEF sınav takvimi ve güncel duyurular…
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF), 2025 eğitim-öğretim yılı güz dönemi sınav takvimini açıkladı. Fakülte bünyesinde eğitim gören binlerce öğrenci, vize ve final sınavlarının tarihleri ile sınav yerleri konusunda araştırmalar yapıyor. AUZEF tarafından paylaşılan akademik takvime göre ara sınavlar güz döneminde kasım ayında yapılacak. Öğrenciler, sınav yerlerini AUZEF öğrenci sistemi üzerinden sınav haftasından kısa süre önce görüntüleyebilecek.
AUZEF SINAV YERLERİ BELLİ OLDU MU?
AUZEF sınav merkezi tercih işlemleri 9 Ekim'de başladı ve 19 Ekim'e kadar devam etti. Fakat AUZEF sınav yerleri henüz açıklanmadı. Konuya ilişkin duyuru yayımlandığında haberimize ekleyeceğiz.
AUZEF SINAV TARİHLERİ 2025
AUZEF Güz Dönemi ara sınav vizeleri 08 Kasım - 09 Kasım 2025 tarihlerinde uygulanacak.
Bitirme Sınavı Finalleri ise 27 Aralık - 28 Aralık 2025 tarihlerinde uygulanacak.
Telafi bütünleme sınavları ise 31 Ocak - 01 Şubat 2026 tarihlerinde uygulanacak.