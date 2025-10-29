AUZEF SINAV GİRİŞ BELGESİ: 2025 AUZEF sınavları ne zaman? İşte Güz Dönemi İstanbul Üniversitesi AUZEF sınav tarihleri

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF), 2025 eğitim-öğretim yılı güz dönemi sınav takvimini açıkladı. Fakülte bünyesinde eğitim gören binlerce öğrenci, vize ve final sınavlarının tarihleri ile sınav yerleri konusunda araştırmalar yapıyor. AUZEF tarafından paylaşılan akademik takvime göre ara sınavlar güz döneminde kasım ayında yapılacak. Öğrenciler, sınav yerlerini AUZEF öğrenci sistemi üzerinden sınav haftasından kısa süre önce görüntüleyebilecek.