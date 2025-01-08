Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
AUZEF sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi

AUZEF sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi

18:528/01/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber
İstanbul Üniversitesi AUZEF sınav sonuçları açıklandı
İstanbul Üniversitesi AUZEF sınav sonuçları açıklandı

İstanbul Üniversitesi tarafından düzenlenen AUZEF sınav sonuçları belli oldu. Güz yarıyılı final sınavı sonuçlarını sorgulamak isteyen öğrenciler, üniversitenin sayfasına giriş yapmaya başladı. İşte 2025 AUZEF bitirme sınavı sonuç ekranı...

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi sınav sonuçları duyuruldu. Binlerce öğrenci sınav sonuçlarını öğrenmek için AUZEF sistemine yöneldi. 28-29 Aralık tarihinde düzenlenen AUZEF sınav sonuçları, auzefsinav.istanbul.edu.tr adresinden öğrenci giriş bilgileriyle öğrenilebilecek.


AUZEF SINAV SONUÇLARI BELLİ OLDU!


İstanbul Üniversitesi'nden yapılan açıklama şu şekilde;


Değerli Öğrencilerimiz, 2024-2025 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılı bitirme sınavı (final) sonuçları açıklanmıştır. Sınav sonuçlarınızı auzefsinav.istanbul.edu.tr adresi üzerinden görüntüleyebilirsiniz.


Sınav sonuçlarına itirazınızı 06.01.2025 saat 19.00’dan 08.01.2025 saat 12.00’a kadar http://aksis.istanbul.edu.tr adresindeki AUZEF Öğrenme Yönetim Sistemi üzerinden sırasıyla ‘Sınav İşlemleri - Sınav İtiraz İşlemleri - Sonuç İtiraz’ menüleri kullanılarak yapabilirsiniz. Farklı yollardan yapılacak sınav sonuç itirazları dikkate alınmayacaktır.



AUZEF BÜTÜNLEME SINAVI NE ZAMAN?

AUZEF final sınavlarının ardından bütünleme (telafi) sınav tarihi araştırılmaya başlandı. İstanbul Üniversitesi'nin sınav takvimine göre, güz dönemi bütünleme sınavı 1-2 Şubat 2025 tarihinde düzenlenecek.



#AUZEF sınav sonuçları
#İstanbul Üniversitesi
#Final sınavları

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Atv'de günün yayın programı-8 Ocak 20205