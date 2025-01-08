İstanbul Üniversitesi tarafından düzenlenen AUZEF sınav sonuçları belli oldu. Güz yarıyılı final sınavı sonuçlarını sorgulamak isteyen öğrenciler, üniversitenin sayfasına giriş yapmaya başladı. İşte 2025 AUZEF bitirme sınavı sonuç ekranı...
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi sınav sonuçları duyuruldu. Binlerce öğrenci sınav sonuçlarını öğrenmek için AUZEF sistemine yöneldi. 28-29 Aralık tarihinde düzenlenen AUZEF sınav sonuçları, auzefsinav.istanbul.edu.tr adresinden öğrenci giriş bilgileriyle öğrenilebilecek.
AUZEF SINAV SONUÇLARI BELLİ OLDU!
İstanbul Üniversitesi'nden yapılan açıklama şu şekilde;
Değerli Öğrencilerimiz, 2024-2025 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılı bitirme sınavı (final) sonuçları açıklanmıştır. Sınav sonuçlarınızı auzefsinav.istanbul.edu.tr adresi üzerinden görüntüleyebilirsiniz.
Sınav sonuçlarına itirazınızı 06.01.2025 saat 19.00’dan 08.01.2025 saat 12.00’a kadar http://aksis.istanbul.edu.tr adresindeki AUZEF Öğrenme Yönetim Sistemi üzerinden sırasıyla ‘Sınav İşlemleri - Sınav İtiraz İşlemleri - Sonuç İtiraz’ menüleri kullanılarak yapabilirsiniz. Farklı yollardan yapılacak sınav sonuç itirazları dikkate alınmayacaktır.
AUZEF final sınavlarının ardından bütünleme (telafi) sınav tarihi araştırılmaya başlandı. İstanbul Üniversitesi'nin sınav takvimine göre, güz dönemi bütünleme sınavı 1-2 Şubat 2025 tarihinde düzenlenecek.