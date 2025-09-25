Yeni Şafak
Ayçiçek alım fiyatları açıklandı mı?

17:3825/09/2025, Perşembe
Ayçiçek alım fiyatı ne kadar oldu?
S.S. Tariş Pamuk ve Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği, ayçiçek alım fiyatlarını güncelledi. Üreticilere nakliye ödemesi de yapılacak. Peki ayçiçek alım fiyatı ne kadar oldu? İşte güncel ayçiçek çekirdeği alım fiyatı.

Tariş Pamuk ve Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği, ayçiçek alım fiyatlarını açıkladı. Birlik tarafından yapılan açıklamada, yüzde 40 yağ oranına sahip ayçiçekleri için alım fiyatının 28,50 TL olarak belirlendiği duyuruldu.

Ayçiçek üreticilerine nakliye ödemesi yapılacak mı?

Açıklamada ayrıca, üreticilere nakliye ödemesinin de yapılacağı belirtilerek, karar ayçiçek piyasasına duyuruldu. S.S. Tariş Pamuk ve Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği Yönetim Kurulu Adına Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Aydın adıyla yapılan açıklamada "Ayçiçek Çekirdeği Alım Fiyatımız 23 Eylül 2025 tarihi itibariyle yüzde 40 yağ oranına sahip ayçiçekleri için 28,50 TL + nakliye ödemesi şeklinde güncellenmiştir" ifadeleri yer aldı.

